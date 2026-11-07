Jean-Luc Mélenchon présente au Bourget son programme présidentiel, avec 1 069 mesures, dont 238 nouvelles. Ce meeting rassemble entre 15 000 et 20 000 militants et marque le soutien accru de députés de gauche, tout en attestant des tensions persistantes au sein de la gauche. Mélenchon attend son discours pour aborder des enjeux politiques clés.

Jean-Luc Mélenchon veut faire du Bourget l’un des premiers grands rendez-vous de sa campagne présidentielle. Ce samedi 7 novembre, La France insoumise réunit ses militants au parc des expositions de Seine-Saint-Denis pour présenter la nouvelle édition de L’Avenir en commun, publiée vendredi. Entre 15 000 et 20 000 participants sont attendus, selon les estimations communiquées avant l’événement. Le programme rassemble 1 069 mesures, dont 238 nouvelles, avec lesquelles le mouvement entend défendre son projet de « nouvelle France ». Le discours de Mélenchon est annoncé aux alentours de 17 heures, après une première séquence consacrée à une présentation artistique de ses propositions.

Le dispositif retenu par les organisateurs tranche avec celui d’un meeting traditionnel. À partir de 15 h 30, les participants doivent assister à une « création artistique collective » mêlant film, musique, poésie et interventions politiques. Plusieurs dizaines d’élus et de personnalités insoumises doivent prendre part à cette présentation, destinée à rendre plus accessibles les principales propositions du programme. Sur le fond, LFI maintient ses engagements en faveur d’un Smic à 1 700 euros nets, du retour à la retraite à 60 ans et d’une planification écologique renforcée. Le mouvement entend également placer les questions de souveraineté, de services publics et de lutte contre les discriminations au centre de sa campagne.

Un rendez-vous pour affirmer sa place dans la course présidentielle

Ce meeting intervient après une semaine politiquement favorable à Jean-Luc Mélenchon sur le terrain des ralliements. Jeudi, neuf des dix-sept députés du groupe Gauche démocrate et républicaine ont annoncé leur soutien à sa candidature, au détriment de Fabien Roussel. Vendredi, le Front de libération nationale kanak et socialiste a également fait connaître son choix de soutenir le dirigeant insoumis. Ces prises de position renforcent les liens de LFI avec une partie des élus communistes et des mouvements indépendantistes ultramarins, sans mettre fin aux profondes divisions de la gauche, notamment avec les partisans de Raphaël Glucksmann.

La prise de parole de Jean-Luc Mélenchon est également attendue sur la situation politique nationale. Le candidat a récemment multiplié les critiques contre Emmanuel Macron et Édouard Philippe, notamment sur l’immigration et le traitement médiatique de la campagne. Il pourrait profiter du rendez-vous du Bourget pour répondre à ses adversaires et préciser les premières mesures qu’il entendrait appliquer en cas de victoire.