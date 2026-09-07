Devant plus de 12 000 personnes à Lille, Mélenchon promet un « état d’urgence sociale » et attaque le RN

Jean-Luc Mélenchon, lors d'un meeting à Lille devant plus de 12 000 personnes, promet un « état d’urgence sociale » en cas de victoire en 2027, évoquant des mesures pour améliorer le pouvoir d’achat et réduire la dette. Il critique également le Rassemblement national et définit une stratégie centrée sur son programme.

En meeting à Lille à l’occasion de la braderie, Jean-Luc Mélenchon a voulu donner une nouvelle démonstration de force dans la course à l’Élysée. Devant plus de 12 000 personnes selon La France insoumise, le candidat LFI a prononcé un discours largement consacré au pouvoir d’achat, aux salaires, aux loyers et à la dette.

Le candidat insoumis a promis, en cas de victoire en 2027, de mettre en place un « état d’urgence sociale ». Parmi les mesures avancées figurent le blocage des prix et des loyers, l’encadrement des marges de profit, l’augmentation du Smic mais aussi des salaires intermédiaires. Mélenchon souhaite également rétablir, dans certaines périodes exceptionnelles, une indexation des salaires sur les prix afin que les rémunérations progressent avec l’inflation.

Cantines gratuites, dette et offensive contre Bardella

Jean-Luc Mélenchon a également annoncé vouloir rendre la cantine « gratuite et bio » pour tous les enfants. Il présente cette politique comme une mesure à la fois sociale et sanitaire, estimant qu’une amélioration de l’alimentation permettrait aussi de réduire à terme certaines dépenses de santé.

Sur la dette, Mélenchon a de nouveau défendu l’annulation de la partie de la dette publique française détenue par la Banque centrale européenne, en prenant soin de distinguer celle-ci des créances détenues par les prêteurs privés. Il a également évoqué la création d’un « pôle public bancaire » qui permettrait de réorienter une partie de l’épargne vers l’investissement.

Le candidat LFI a enfin réservé une part importante de son discours au Rassemblement national et à Jordan Bardella, après l’accord signé par ce dernier avec Nigel Farage au Royaume-Uni. Mélenchon a critiqué le président du RN, lui reprochant notamment d’avoir dénigré la France à l’étranger et dénonçant le volet migratoire de l’accord conclu avec le dirigeant britannique.

Cette étape lilloise confirme surtout la stratégie de Jean-Luc Mélenchon : imposer directement son programme et sa candidature plutôt que centrer sa campagne sur les discussions d’union avec les autres forces de gauche. À quelques mois du scrutin, LFI mise clairement sur la dynamique propre de son candidat pour s’imposer comme la force dominante de la gauche et se rapprocher du second tour.