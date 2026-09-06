Présidentielle 2027 : Nathalie Loiseau appelle Attal et Retailleau à « prendre leurs responsabilités » derrière Édouard Philippe

Nathalie Loiseau exhorte Gabriel Attal et Bruno Retailleau à unir leurs efforts derrière Édouard Philippe pour la présidentielle de 2027, face à une forte candidature du RN. Elle critique sévèrement le parti de Marine Le Pen sur ses positions concernant l'Ukraine, l'immigration et la laïcité, soulignant les risques d'un duel entre le RN et la gauche.

Invitée ce dimanche matin sur Sud Radio par Jean-François Achilli, Nathalie Loiseau a livré une charge appuyée contre le Rassemblement national, tout en appelant le centre et la droite modérée à se rassembler derrière Édouard Philippe pour la présidentielle de 2027. Face aux sondages donnant Marine Le Pen largement en tête, l’ancienne ministre estime que le maire du Havre est aujourd’hui le seul candidat capable d’éviter un second tour entre le RN et Jean-Luc Mélenchon.

« Sondage après sondage, celui qui rassemble la droite et le centre, qui peut accéder au deuxième tour et nous éviter ce duel mortifère entre l’extrême droite et l’extrême gauche, c’est Édouard Philippe », a-t-elle affirmé. Nathalie Loiseau estime que Gabriel Attal et Bruno Retailleau, qui peinent selon elle à progresser dans les enquêtes d’opinion, ont désormais une « responsabilité historique ». Sans leur demander explicitement de se retirer, elle les invite clairement à « agir en responsabilité » et à se regrouper derrière le candidat qu’elle juge le mieux placé.

Une offensive contre le RN sur l’Ukraine et l’immigration

L’eurodéputée a également violemment attaqué le RN sur sa politique étrangère. Elle accuse le parti de Marine Le Pen de n’avoir « jamais » été à l’encontre des intérêts de Vladimir Poutine et rappelle que, selon elle, ses eurodéputés se sont régulièrement opposés aux textes de soutien à l’Ukraine. Nathalie Loiseau défend au contraire un renforcement de l’aide à Kiev et l’utilisation des avoirs russes gelés pour financer l’Ukraine, jugeant que la Russie « ne respecte que la force ».

Elle s’en est également prise au rapprochement de Jordan Bardella avec Nigel Farage, qualifiant l’accord présenté à Londres de « capitulation migratoire ». Selon elle, le président du RN aurait accepté un texte particulièrement favorable aux intérêts britanniques, sans contrepartie suffisante pour la France. « Le RN était déjà l’idiot utile de la Russie, le voilà aussi l’idiot utile des démagogues britanniques », avait-elle résumé sur les réseaux sociaux.

Sur le voile, Nathalie Loiseau s’est en revanche opposée à la ligne récemment évoquée au RN en faveur d’amendes dans l’espace public. « Je n’aime pas le voile, mais j’aime la liberté avant tout », a-t-elle déclaré, défendant le cadre actuel de la laïcité et refusant que les policiers soient chargés de sanctionner les femmes voilées dans la rue. Elle juge la proposition du RN « improvisée », « dangereuse » et « irréalisable ».

Pour Nathalie Loiseau, toutes ces questions convergent vers la présidentielle de 2027. Elle considère qu’une victoire de Marine Le Pen constituerait un risque majeur pour la France et pour l’Europe et estime que la dispersion des candidatures au centre et à droite pourrait faciliter un duel RN-LFI. Son message est donc clair : face à ce qu’elle décrit comme un « scénario catastrophe », Édouard Philippe doit devenir le point de rassemblement du camp central.