Primaire socialiste : Ségolène Royal annonce avoir obtenu les parrainages nécessaires

Ségolène Royal annonce avoir obtenu les parrainages nécessaires pour participer à la primaire socialiste de 2027. Souhaitant aborder les enjeux d'avenir des jeunes générations, elle appelle ses concurrents à débattre publiquement et se positionne comme la porte-parole des électeurs souvent laissés de côté.

Invitée ce dimanche soir sur LCI, Ségolène Royal a annoncé avoir obtenu les parrainages nécessaires pour participer à la primaire socialiste en vue de l’élection présidentielle de 2027. « J’ai les parrainages », a-t-elle affirmé, précisant qu’ils devaient être officiellement communiqués dans la soirée.

L’ancienne candidate à la présidentielle de 2007 souligne que ces soutiens proviennent de « sensibilités très différentes » au sein du Parti socialiste. Elle y voit la preuve qu’elle a « gardé beaucoup d’amitié » dans sa famille politique et insiste sur sa volonté de rester à l’écart des batailles internes de congrès.

Royal veut peser dans la primaire et appelle ses concurrents à débattre

Interrogée sur ses ambitions, Ségolène Royal affirme vouloir d’abord « être utile » et contribuer à « remettre de l’ordre et de la dignité dans la Maison France ». Elle place notamment au cœur de sa démarche l’avenir des jeunes générations, évoquant à la fois la dette financière, climatique, économique, sanitaire et morale.

Elle a également appelé les autres candidats à venir débattre publiquement avec elle. « Bien évidemment, il faut venir », a-t-elle déclaré, estimant que les débats télévisés constituent un exercice essentiel de transparence démocratique. Elle assure qu’elle participera au débat prévu le 16 septembre, même si certains de ses concurrents choisissent de ne pas s’y rendre.

Ségolène Royal entend enfin faire de sa candidature une tribune pour les électeurs qui se sentent exclus du débat politique. Elle affirme vouloir être « la porte-parole des sans voix » et refuse de laisser le vote d’extrême droite devenir, selon elle, le seul moyen pour certains Français d’exprimer leur colère ou leur sentiment d’abandon.