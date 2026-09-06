Présidentielle 2027 : “Si nous avons deux ou trois candidats à droite et au centre, nous serons éliminés”, alerte Maud Bregeon

Maud Bregeon, porte-parole du gouvernement, souligne l'importance de l'unité au sein de la droite et du centre pour la présidentielle de 2027. Elle avertit que la multiplication des candidatures risque d'éliminer son camp au premier tour, ouvrant la voie à un duel entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen.

Invitée ce dimanche sur RTL dans Le Grand Jury, Maud Bregeon a fait de l’unité du bloc central l’un des enjeux majeurs de la présidentielle de 2027. Pour la porte-parole du gouvernement, le principal danger pour son camp ne vient pas de l’action gouvernementale mais de la multiplication des candidatures. « Si nous avons deux ou trois candidats au premier tour de l’élection présidentielle, nous serons éliminés », a-t-elle averti.

Selon elle, une dispersion des voix entre plusieurs candidats issus de la droite et du centre pourrait ouvrir la voie à un second tour entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. « Je me bats contre ça », a insisté Maud Bregeon, jugeant qu’un tel scénario constituerait un choix « dramatique » pour les électeurs de son camp.

Édouard Philippe présenté comme le mieux placé

Maud Bregeon estime qu’à ce stade, Édouard Philippe est « sans conteste » le candidat le mieux placé pour accéder au second tour et remporter l’élection présidentielle. Les derniers sondages montrent effectivement un avantage de plus en plus net de l’ancien Premier ministre sur Gabriel Attal au sein du bloc central, même s’il reste très loin derrière Marine Le Pen au premier tour.

La ministre appelle donc l’ensemble des responsables de la droite et du centre à travailler rapidement à un rassemblement. Elle cite notamment Gabriel Attal et Bruno Retailleau, mais aussi Gérard Larcher et Yaël Braun-Pivet, estimant que chacun doit prendre sa part dans la construction d’une candidature commune.

Maud Bregeon ne demande pas formellement à Gabriel Attal ou Bruno Retailleau de retirer leur candidature, mais son message est clair : l’accord doit intervenir « le plus tôt possible ». Elle souligne qu’Édouard Philippe a déjà reçu le soutien de plusieurs responsables venus de différentes sensibilités, parmi lesquels Gérald Darmanin, et considère qu’il est aujourd’hui « le plus à même de construire ce rassemblement ».

Pour la porte-parole du gouvernement, l’équation est donc désormais autant stratégique que politique : éviter que les ambitions individuelles ne conduisent à l’élimination du centre dès le premier tour. À ses yeux, le choix d’Édouard Philippe apparaît aujourd’hui comme la meilleure manière d’empêcher un duel entre le RN et LFI en 2027.