POLITIQUE Présidentielle 2027

« L’histoire jugera durement ceux qui refusent le rassemblement » : Maud Bregeon pousse la candidature Philippe

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« L’histoire jugera durement ceux qui refusent le rassemblement » : Maud Bregeon pousse la candidature Philippe
« L’histoire jugera durement ceux qui refusent le rassemblement » : Maud Bregeon pousse la candidature Philippe

Invitée ce jeudi matin sur franceinfo, Maud Bregeon a défendu la candidature d’Édouard Philippe à la présidentielle de 2027. Selon elle, l’ancien Premier ministre s’impose aujourd’hui comme le « candidat naturel de la droite et du centre » et serait le seul, dans cet espace politique, en mesure de se qualifier pour le second tour.

Maud Bregeon balaie l’idée selon laquelle Édouard Philippe ne serait pas parvenu à s’imposer. « Je pense qu’Édouard Philippe, aujourd’hui, contrairement à ce que vous dites, s’impose comme le candidat naturel de la droite et du centre », affirme-t-elle.

Elle s’appuie notamment sur les enquêtes d’opinion, qui placent régulièrement l’ancien Premier ministre parmi les mieux positionnés du bloc central. Selon elle, il est aujourd’hui « le seul » capable d’éviter un second tour entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon.

« L’histoire jugera durement ceux qui refusent le rassemblement »

Maud Bregeon insiste également sur la nécessité d’un rassemblement de la droite et du centre autour d’une seule candidature. Elle estime qu’Édouard Philippe dispose à la fois de « l’expérience », d’une « vision claire » et d’une capacité à « apaiser » la société française.

Elle adresse ainsi un avertissement aux autres prétendants de cet espace politique, notamment Gabriel Attal : « L’histoire jugera durement ceux qui refuseront le rassemblement. »

Si elle ne désigne pas explicitement l’ancien Premier ministre comme responsable d’une éventuelle division, la députée assume clairement sa préférence pour Édouard Philippe et appelle les différentes sensibilités du centre et de la droite modérée à se réunir derrière une candidature commune.

À ses yeux, l’enjeu dépasse donc les ambitions personnelles : il s’agit d’empêcher un duel entre le Rassemblement national et La France insoumise au second tour et de construire une offre politique capable de rassembler largement au-delà du seul camp macroniste.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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