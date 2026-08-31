Entrevue Présidentielle 2027

Présidentielle 2027 : Hervé Morin met la pression sur Édouard Philippe pour participer à une primaire

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Présidentielle 2027 : Hervé Morin met la pression sur Édouard Philippe pour participer à une primaire
Présidentielle 2027 : Hervé Morin met la pression sur Édouard Philippe pour participer à une primaire

Hervé Morin poursuit son offensive en faveur d’une primaire de la droite et du centre. Ce lundi, le président de la région Normandie a directement averti Édouard Philippe, estimant qu’il porterait « une lourde responsabilité » s’il persistait à refuser d’y participer.

« Je pense qu’aujourd’hui personne ne peut considérer qu’il est une évidence », a déclaré l’ancien ministre sur CNews et Europe 1. À l’origine d’une pétition signée par plus de 200 élus, Hervé Morin veut pousser les différents candidats de la droite et du centre à accepter une procédure commune pour désigner un seul représentant en 2027.

Une charte envoyée aux candidats

Hervé Morin prévoit de transmettre aux prétendants une charte fixant plusieurs conditions : soutien à la construction européenne, maîtrise des finances publiques, décentralisation et lutte contre l’immigration. Il estime qu’entre cinq et sept millions de Français pourraient participer à cette primaire et refuse, à ce stade, d’en exclure automatiquement Éric Zemmour ou Reconquête.

Selon lui, David Lisnard, Gabriel Attal ou encore Bruno Retailleau sont désormais ouverts, à des degrés divers, à l’idée d’une compétition commune. Édouard Philippe apparaît donc comme le principal obstacle au projet. « Celui qui va refuser cette primaire va porter une lourde responsabilité face aux électeurs de sa famille politique », a prévenu Hervé Morin.

Le maire du Havre reste pour l’heure le candidat du bloc central le mieux placé dans les sondages et considère qu’une primaire n’est pas nécessaire. Mais face à la multiplication des candidatures, ses adversaires et plusieurs responsables de droite accentuent désormais la pression pour l’obliger à se soumettre à un vote de départage.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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