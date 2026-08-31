Présidentielle 2027 : Hervé Morin met la pression sur Édouard Philippe pour participer à une primaire

Hervé Morin poursuit son offensive en faveur d’une primaire de la droite et du centre. Ce lundi, le président de la région Normandie a directement averti Édouard Philippe, estimant qu’il porterait « une lourde responsabilité » s’il persistait à refuser d’y participer.
« Je pense qu’aujourd’hui personne ne peut considérer qu’il est une évidence », a déclaré l’ancien ministre sur CNews et Europe 1. À l’origine d’une pétition signée par plus de 200 élus, Hervé Morin veut pousser les différents candidats de la droite et du centre à accepter une procédure commune pour désigner un seul représentant en 2027.
Une charte envoyée aux candidats
Hervé Morin prévoit de transmettre aux prétendants une charte fixant plusieurs conditions : soutien à la construction européenne, maîtrise des finances publiques, décentralisation et lutte contre l’immigration. Il estime qu’entre cinq et sept millions de Français pourraient participer à cette primaire et refuse, à ce stade, d’en exclure automatiquement Éric Zemmour ou Reconquête.
Selon lui, David Lisnard, Gabriel Attal ou encore Bruno Retailleau sont désormais ouverts, à des degrés divers, à l’idée d’une compétition commune. Édouard Philippe apparaît donc comme le principal obstacle au projet. « Celui qui va refuser cette primaire va porter une lourde responsabilité face aux électeurs de sa famille politique », a prévenu Hervé Morin.
Le maire du Havre reste pour l’heure le candidat du bloc central le mieux placé dans les sondages et considère qu’une primaire n’est pas nécessaire. Mais face à la multiplication des candidatures, ses adversaires et plusieurs responsables de droite accentuent désormais la pression pour l’obliger à se soumettre à un vote de départage.
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