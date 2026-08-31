Présidentielle 2027 : Hervé Morin met la pression sur Édouard Philippe pour participer à une primaire

Hervé Morin intensifie sa campagne pour la mise en place d'une primaire de la droite et du centre, mettant Édouard Philippe en garde contre les conséquences de son refus d'y participer. Une charte avec des exigences a été adressée aux candidats, tandis que plusieurs figures politiques semblent désormais favorables à cette compétition, augmentant la pression sur Philippe.

Hervé Morin poursuit son offensive en faveur d’une primaire de la droite et du centre. Ce lundi, le président de la région Normandie a directement averti Édouard Philippe, estimant qu’il porterait « une lourde responsabilité » s’il persistait à refuser d’y participer.

« Je pense qu’aujourd’hui personne ne peut considérer qu’il est une évidence », a déclaré l’ancien ministre sur CNews et Europe 1. À l’origine d’une pétition signée par plus de 200 élus, Hervé Morin veut pousser les différents candidats de la droite et du centre à accepter une procédure commune pour désigner un seul représentant en 2027.

Une charte envoyée aux candidats

Hervé Morin prévoit de transmettre aux prétendants une charte fixant plusieurs conditions : soutien à la construction européenne, maîtrise des finances publiques, décentralisation et lutte contre l’immigration. Il estime qu’entre cinq et sept millions de Français pourraient participer à cette primaire et refuse, à ce stade, d’en exclure automatiquement Éric Zemmour ou Reconquête.

Selon lui, David Lisnard, Gabriel Attal ou encore Bruno Retailleau sont désormais ouverts, à des degrés divers, à l’idée d’une compétition commune. Édouard Philippe apparaît donc comme le principal obstacle au projet. « Celui qui va refuser cette primaire va porter une lourde responsabilité face aux électeurs de sa famille politique », a prévenu Hervé Morin.

Le maire du Havre reste pour l’heure le candidat du bloc central le mieux placé dans les sondages et considère qu’une primaire n’est pas nécessaire. Mais face à la multiplication des candidatures, ses adversaires et plusieurs responsables de droite accentuent désormais la pression pour l’obliger à se soumettre à un vote de départage.