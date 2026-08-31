Entrevue Présidentielle 2027

Présidentielle 2027 : Gabriel Attal attaque Édouard Philippe, qui l’invite à viser Le Pen et Mélenchon

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Présidentielle 2027 : Gabriel Attal attaque Édouard Philippe, qui l’invite à viser Le Pen et Mélenchon
Présidentielle 2027 : Gabriel Attal attaque Édouard Philippe, qui l’invite à viser Le Pen et Mélenchon

Le ton monte entre Gabriel Attal et Édouard Philippe. Les deux anciens Premiers ministres d’Emmanuel Macron affichent désormais ouvertement leurs divergences sur la stratégie à adopter pour 2027, alors que chacun entend s’imposer comme le candidat principal du bloc central.

Dimanche, Gabriel Attal a pris ses distances avec le projet d’Édouard Philippe, qui souhaite bâtir après la présidentielle un vaste rassemblement de « la droite et du centre », sous la forme d’un nouveau parti ou d’une confédération. « L’enjeu de cette élection, c’est de ne pas recréer les partis d’il y a vingt ans, avec ceux d’il y a vingt ans et les idées d’il y a vingt ans », a lancé le candidat Renaissance.

« Personne ne plie le match »

Gabriel Attal conteste également le statut de favori accordé au maire du Havre. « Édouard Philippe est candidat depuis trois ans, moi ça fait trois mois », a-t-il souligné, affirmant que les écarts entre eux restent souvent compris dans les marges d’erreur des sondages. « Il n’y a pas de candidat naturel ou favori, en dehors des extrêmes. Personne ne plie le match », a-t-il insisté.

Édouard Philippe a choisi de répondre en appelant à éviter les « petites attaques ». « À la fin, nous devrons nous rassembler », a-t-il déclaré, avant de suggérer que chacun « dirige ses traits » vers leurs véritables adversaires : Marine Le Pen, dont il juge le projet « dangereux pour le pays », et Jean-Luc Mélenchon, dont les propositions lui paraissent « folles pour le pays ».

Cette passe d’armes illustre les tensions croissantes au sein du bloc central à huit mois du scrutin. Dans l’entourage d’Édouard Philippe, certains dénoncent déjà « l’arrogance » de Gabriel Attal, tandis que le camp Renaissance minimise et assure qu’il est possible d’exprimer des différences sans parler de rupture.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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