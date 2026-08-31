Tim Cook quitte la direction d’Apple après 15 ans. John Ternus prend les commandes

C’est un changement historique pour Apple. Ce lundi 31 marque le dernier jour de Tim Cook comme directeur général du géant américain. Après quinze années passées à la tête de l’entreprise fondée par Steve Jobs et Steve Wozniak, le dirigeant de 65 ans cède sa place. Dès ce mardi 1er septembre, John Ternus deviendra le nouveau CEO d’Apple. Le départ de Tim Cook de la direction générale avait été annoncé le 20 avril dernier. La succession, préparée de longue date, a été approuvée à l’unanimité par le conseil d’administration. Tim Cook ne quitte toutefois pas Apple : il devient président exécutif du conseil d’administration et continuera donc de jouer un rôle au sein du groupe.

Quinze ans après Steve Jobs, Tim Cook passe la main

Tim Cook avait pris les commandes d’Apple en août 2011, quelques semaines avant la mort de Steve Jobs. Entré dans l’entreprise en 1998, il était alors l’un des principaux artisans de son organisation industrielle et de sa chaîne d’approvisionnement. Son arrivée au sommet avait ouvert une période d’incertitude. La question était alors de savoir si Apple pouvait poursuivre son développement sans son cofondateur et figure emblématique. Quinze ans plus tard, les chiffres permettent de mesurer la transformation. Lors de la prise de fonctions de Tim Cook, Apple pesait environ 350 milliards de dollars en Bourse et réalisait 108 milliards de dollars de chiffre d’affaires annuel. En 2025, le chiffre d’affaires avait dépassé 416 milliards de dollars et la capitalisation de l’entreprise avait atteint le seuil des 4 000 milliards.Le parc installé dépasse désormais 2,5 milliards d’appareils actifs à travers le monde. Les effectifs ont parallèlement augmenté de plus de 100 000 personnes durant les années Cook.

Apple Watch, AirPods, services : l’Apple de Cook ne s’est pas limitée à l’iPhone

Tim Cook a hérité d’une entreprise dont l’iPhone était déjà devenu le produit central. Sous sa direction, Apple a néanmoins multiplié les nouvelles catégories. L’Apple Watch a été commercialisée en 2015, les AirPods en 2016 et l’Apple Vision Pro en 2024. Apple a également considérablement développé ses services avec Apple Music, Apple Pay, iCloud ou encore Apple TV. Cette activité représente désormais plus de 100 milliards de dollars de revenus annuels. Autre transformation déterminante : l’abandon progressif des processeurs Intel dans les Mac au profit des puces conçues directement par Apple. Lancée avec la puce M1 en 2020, cette stratégie a permis au groupe de contrôler davantage la conception matérielle et logicielle de ses ordinateurs.

« Le plus grand privilège de ma vie »

Au moment d’annoncer son départ de la direction générale, Tim Cook avait livré un message particulièrement personnel : « Cela a été le plus grand privilège de ma vie d’être le CEO d’Apple et d’avoir reçu la confiance nécessaire pour diriger une entreprise aussi extraordinaire. »

Il avait également affiché sa confiance envers son successeur, John Ternus : « John Ternus a l’esprit d’un ingénieur, l’âme d’un innovateur et le cœur nécessaire pour diriger avec intégrité et honneur. Tim Cook avait ajouté qu’il ne pouvait pas être « plus confiant dans ses capacités et son caractère ».

John Ternus, 25 ans de carrière chez Apple

Le nouveau patron n’est pas un homme venu de l’extérieur. John Ternus, 51 ans, travaille chez Apple depuis 2001, soit depuis un quart de siècle. Diplômé en génie mécanique de l’Université de Pennsylvanie, il avait auparavant travaillé comme ingénieur chez Virtual Research Systems. Il a intégré l’équipe de conception des produits Apple avant de devenir vice-président de l’ingénierie matérielle en 2013, puis Senior Vice President of Hardware Engineering en 2021. À ce poste, John Ternus a supervisé les équipes chargées du développement matériel de produits aussi stratégiques que l’iPhone, l’iPad, le Mac, l’Apple Watch, les AirPods ou le Vision Pro. Il a notamment participé au lancement de l’iPad et des AirPods ainsi qu’au développement de nombreuses générations d’iPhone et de Mac. Son profil marque ainsi le choix d’un ingénieur et spécialiste des produits pour succéder à Tim Cook, davantage associé à l’organisation industrielle et opérationnelle du groupe. « Ayant passé presque toute ma carrière chez Apple, j’ai eu la chance de travailler sous la direction de Steve Jobs et d’avoir Tim Cook comme mentor », avait déclaré John Ternus après l’annonce de sa nomination.

Tim Cook reste puissant chez Apple

Le 31 août ne constitue donc pas un départ définitif de Tim Cook. À partir du 1er septembre, il devient Executive Chairman, président exécutif du conseil d’administration. Apple a déjà précisé qu’il continuera à participer à certaines activités du groupe, notamment aux relations avec les responsables politiques à travers le monde. Ce changement entraîne également une réorganisation du conseil d’administration. Arthur Levinson, qui en était le président non exécutif depuis quinze ans, devient Lead Independent Director. John Ternus rejoint pour sa part le conseil en même temps qu’il prend ses fonctions de CEO. La transition entre les deux hommes a été organisée durant tout l’été. Encore fin juillet, Tim Cook expliquait accompagner son successeur et lui transmettre son expérience sur plusieurs activités du groupe.

Un premier rendez-vous crucial dès le 9 septembre

John Ternus n’aura quasiment aucun délai avant son premier grand rendez-vous public en qualité de patron. Apple a programmé son prochain événement majeur pour le 9 septembre, seulement huit jours après sa prise de fonctions. Le groupe doit y présenter sa nouvelle génération d’iPhone. Un modèle pliable, attendu depuis plusieurs années, pourrait notamment faire partie des principales nouveautés. Le nouveau CEO hérite surtout d’un groupe gigantesque, mais confronté à plusieurs dossiers stratégiques : l’intelligence artificielle, la dépendance d’une partie de sa production à la Chine, les pressions réglementaires aux États-Unis et en Europe et la nécessité de poursuivre le renouvellement de ses produits. Après quinze années sans changement au sommet, Apple ouvre ainsi ce 1er septembre 2026 seulement sa deuxième ère depuis la disparition de Steve Jobs : celle de John Ternus.