Entrevue Présidentielle 2027

Présidentielle 2027 : au PS, Mayer-Rossignol soutient Glucksmann quand Delaporte choisit Faure

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Présidentielle 2027 : au PS, Mayer-Rossignol soutient Glucksmann quand Delaporte choisit Faure
Présidentielle 2027 : au PS, Mayer-Rossignol soutient Glucksmann quand Delaporte choisit Faure

La primaire de la gauche commence à structurer les lignes au sein du Parti socialiste. Ce lundi matin sur BFMTV, Nicolas Mayer-Rossignol a défendu la candidature de Raphaël Glucksmann, tandis que le député Arthur Delaporte a salué avec enthousiasme l’entrée en lice d’Olivier Faure.

Soutien de Raphaël Glucksmann, le maire de Rouen Nicolas Mayer-Rossignol estime que le dirigeant de Place publique incarne la « clarté » dont la gauche aurait besoin pour affronter l’extrême droite. « On ne combattra pas l’extrême droite avec de l’extrême flou », a-t-il lancé, ajoutant : « Nous, on veut de l’extrême clarté. »

Delaporte mise sur Olivier Faure

À l’inverse, Arthur Delaporte a qualifié l’annonce de la candidature d’Olivier Faure de « meilleure nouvelle de la soirée » de dimanche. Le député socialiste estime que le premier secrétaire du PS peut « représenter le PS et rassembler plus largement à gauche ». « Je crois que c’est ce dont on a besoin si on veut derrière l’emporter », a-t-il affirmé.

Nicolas Mayer-Rossignol a également directement ciblé Jean-Luc Mélenchon, estimant qu’un vote en faveur du leader insoumis favoriserait mécaniquement Marine Le Pen au second tour. Une manière d’appuyer la stratégie de Raphaël Glucksmann, qui cherche à incarner une gauche sociale-démocrate, pro-européenne et distincte de LFI.

À quelques semaines de la primaire, les soutiens commencent donc à se répartir clairement entre les différentes candidatures. Raphaël Glucksmann continue d’attirer plusieurs cadres socialistes, tandis qu’Olivier Faure peut désormais compter sur des élus du parti pour défendre sa capacité à rassembler la gauche autour du PS.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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