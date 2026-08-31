Entrevue Présidentielle 2027

Présidentielle 2027 : Maud Bregeon enterre l’idée d’une primaire et mise tout sur Édouard Philippe

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Présidentielle 2027 : Maud Bregeon enterre l’idée d’une primaire et mise tout sur Édouard Philippe
Présidentielle 2027 : Maud Bregeon enterre l’idée d’une primaire et mise tout sur Édouard Philippe

Maud Bregeon a clairement tranché le duel entre Édouard Philippe et Gabriel Attal. Invitée ce lundi sur BFMTV-RMC, la porte-parole du gouvernement, ralliée au candidat Horizons depuis la fin du mois de juin, estime que l’ancien Premier ministre est désormais le seul candidat du bloc central capable d’accéder au second tour de la présidentielle.

« Il n’y a pas match », a-t-elle affirmé, jugeant qu’Édouard Philippe est aujourd’hui « le seul à pouvoir se qualifier au second tour ». Une déclaration particulièrement offensive alors que Gabriel Attal maintient sa propre candidature et refuse, lui aussi, de s’effacer.

« Le temps de la primaire est terminé »

Maud Bregeon ferme également la porte à l’idée d’une primaire de la droite et du centre, régulièrement remise sur la table par plusieurs responsables politiques. « Le temps de la primaire est terminé », a-t-elle tranché, considérant que le rapport de force est désormais suffisamment clair pour éviter une nouvelle compétition interne.

La porte-parole du gouvernement s’est également exprimée sur la situation au Moyen-Orient, appelant « au calme » et à la « réouverture pacifique » du détroit d’Ormuz après les frappes américaines et la riposte iranienne.

Sur le pouvoir d’achat, elle a enfin annoncé que le gouvernement souhaitait « poursuivre les aides sectorielles » à l’achat de carburant, notamment pour les entreprises les plus fragilisées. « Nous n’allons pas fermer les portails, nous n’allons pas fermer les guichets », a-t-elle assuré.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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