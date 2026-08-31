Présidentielle 2027 : Natacha Polony veut « perturber l’entre-soi » et se lance officiellement dans la bataille politique

Natacha Polony annonce son entrée active en politique, souhaitant perturber le système actuel qu'elle juge verrouillé. Elle se positionne comme porte-voix des électeurs désillusionnés et ambitionne de proposer une alternative au vote sacrificiel. Sa ligne politique privilégie la souveraineté nationale, la réindustrialisation et la défense des services publics.

Natacha Polony assume désormais son entrée en politique. Invitée ce lundi matin sur RTL, la journaliste et essayiste a expliqué en avoir « assez de commenter le désastre » et vouloir peser directement sur la présidentielle de 2027, sans toutefois annoncer formellement sa candidature à l’Élysée.

« Il faut perturber l’entre-soi, ces gens qui se servent le thé sur le pont du Titanic », a-t-elle lancé, en dénonçant un système politique qu’elle juge verrouillé. Natacha Polony entend rassembler les « orphelins de la politique », c’est-à-dire les électeurs qui ne se reconnaissent plus dans les partis et les candidats actuellement en lice.

Éviter un « vote sacrificiel »

L’ancienne directrice de Marianne veut notamment proposer une alternative à ce qu’elle décrit comme un « vote sacrificiel », destiné uniquement à éviter un second tour entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Sans encore se déclarer candidate, elle assure désormais ne rien exclure et revendique une volonté de jouer les « chamboule-tout » dans la campagne.

Sur le fond, Natacha Polony défend une ligne mêlant souveraineté nationale, réindustrialisation, défense des services publics et indépendance économique. Elle revendique une filiation entre le gaullisme social de Philippe Séguin et la gauche républicaine de Jean-Pierre Chevènement, au Mouvement des citoyens duquel elle avait brièvement milité dans sa jeunesse.

Après avoir multiplié ces derniers mois les déplacements et les rencontres, la journaliste de 51 ans veut désormais transformer ses idées en mouvement politique. Une nouvelle étape qui confirme que Natacha Polony ne veut plus seulement commenter la présidentielle de 2027, mais compte désormais tenter d’en devenir l’une des actrices.