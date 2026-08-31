Angèle voit grand : une tournée internationale en 2027, trois Accor Arena et des concerts à New York et Los Angeles

Angèle repart sur les routes. À quelques semaines de la sortie de son troisième album, Instinct, prévue le 16 octobre 2026, la chanteuse belge annonce ce dimanche 31 août une nouvelle tournée internationale qui débutera au printemps 2027. Baptisée Instinct Tour, elle passera par la France et la Belgique, mais aussi par l’Amérique du Nord et plusieurs grandes villes européennes. Cette tournée accompagne une nouvelle période particulièrement active pour Angèle. Après plusieurs années sans nouvel album, elle avait amorcé son retour musical avec Justice⁠ dès février dernier. Depuis, les nouveautés se sont multipliées jusqu’à l’annonce de Instinct, qui succédera à Nonante-Cinq, paru en 2021.

Trois concerts consécutifs à l’Accor Arena

À Paris, Angèle voit grand. Trois concerts consécutifs sont programmés à l’Accor Arena les 8, 9 et 10 mars 2027. Une série qui confirme l’importance donnée à la capitale dans cette nouvelle tournée. La chanteuse de 30 ans revendique désormais près de 4 milliards de streams dans le monde. Depuis l’immense succès de Brol, sorti en 2018, sa carrière a largement dépassé les frontières francophones. Elle a notamment collaboré avec Dua Lipa, Justice, Phoenix et Kavinsky. La Belgique occupera évidemment une place importante dans ce nouveau chapitre. Angèle retrouvera notamment son public à l’ING Arena de Bruxelles les 20 et 21 mars 2027.

Angèle repart à la conquête de l’Amérique

L’Instinct Tour ne se limitera pas à la France et à la Belgique. Angèle traversera l’Atlantique pour plusieurs concerts en Amérique du Nord, poursuivant ainsi le développement international engagé ces dernières années. La chanteuse avait déjà bénéficié d’une exposition mondiale considérable lors des Jeux olympiques de Paris 2024. Au Stade de France, elle avait interprété Nightcall avec Phoenix et Kavinsky lors de la cérémonie de clôture. La prestation avait offert une seconde jeunesse au morceau et débouché sur l’enregistrement d’une nouvelle version. Cette collaboration a pris une dimension particulière depuis la mort de Kavinsky à 50 ans⁠ le 28 juillet dernier. Au lendemain de sa disparition, Angèle avait rendu un hommage particulièrement émouvant au musicien⁠. La chanteuse avait notamment écrit « Immense tristesse. Merci de m’avoir permis de vivre ce moment inoubliable sur scène avec toi et toute l’aventure qui a suivi. » Kavinsky avait lui-même raconté les circonstances étonnantes de leur rencontre musicale. Billie Eilish avait initialement été envisagée pour chanter Nightcall lors de la cérémonie des JO. Le DJ reconnaissait également qu’avant cette collaboration, il ne connaissait pas les chansons d’Angèle⁠.

Instinct, le troisième album attendu le 16 octobre

Cette nouvelle tournée accompagnera Instinct, troisième album studio d’Angèle, attendu le 16 octobre 2026. Il arrivera près de cinq ans après Nonante-Cinq. La chanteuse avait commencé à préparer son retour dès le début de l’année. En février, une vidéo dans laquelle elle reprenait Neverender avait précédé l’annonce de sa collaboration avec Justice. Le morceau What You Want, cocomposé et coproduit avec le duo français, avait ensuite marqué le véritable lancement de cette nouvelle période. Angèle a poursuivi avec Dis-le, avant de dévoiler Une seule vie le 28 août. Ce dernier titre accompagne désormais directement l’annonce de la tournée.

Une tournée pensée à l’échelle internationale

Avec l’Instinct Tour, Angèle confirme l’internationalisation de sa carrière. Après Paris et Bruxelles, la chanteuse se produira également hors de l’espace francophone, avec plusieurs étapes européennes et nord-américaines. L’Espagne figure notamment au programme avec un concert au Sant Jordi Club de Barcelone le 28 avril 2027. Ces nouvelles dates prolongent un parcours international déjà bien installé. Outre son duo mondialement connu avec Dua Lipa sur Fever, Angèle s’est produite à Coachella et a déjà chanté au Madison Square Garden de New York aux côtés de la star britannique.

Un retour en France à l’automne 2027

Après les premières dates du printemps, Angèle retrouvera également le public français à l’automne 2027. Plusieurs grandes salles figurent au programme, avec notamment Strasbourg, Lille et Amnéville. Le 1er octobre, la chanteuse se produira à la Decathlon Arena Stade Pierre-Mauroy de Lille. Cette étape donnera une dimension supplémentaire à la tournée, Angèle quittant alors le format traditionnel des Zéniths et arenas pour une enceinte de très grande capacité. Les premières préventes doivent ouvrir au début du mois de septembre. Pour le concert de Lille, une prévente est annoncée le 4 septembre à 10h00, avant la mise en vente générale le 5 septembre à 11h00. Avec Instinct et cette nouvelle tournée entre l’Europe et l’Amérique du Nord, Angèle prépare ainsi son retour scénique à grande échelle, près de cinq ans après la sortie de Nonante-Cinq.