Au Pays de Galles, Swansea chante un dernier adieu à Bonnie Tyler

Le 17 août, des milliers de fans se rassemblent à Swansea pour rendre hommage à Bonnie Tyler, décédée le 8 juillet. La cérémonie, retransmise sur grand écran, voit la foule chanter ses tubes, dont It's a Heartache. Matthew Davies, son directeur de tournée, évoque la carrière exceptionnelle de l'artiste, marquée par des performances aux quatre coins du monde.

Des milliers de fans se sont rassemblés lundi 17 août à Swansea, ville natale de la chanteuse britannique Bonnie Tyler, morte le 8 juillet à l’âge de 75 ans, pour lui rendre un dernier hommage en chansons devant l’église St Mary.

Des tubes entonnés à pleins poumons par la foule

Lorsque les funérailles ont débuté à l’intérieur de l’église avec It’s a Heartache, les fans restés à l’extérieur, dont l’accès était réservé aux proches, n’ont pas hésité à reprendre le titre à pleine voix, la cérémonie étant retransmise sur grand écran pour le millier de personnes présentes. Quelques minutes plus tôt, c’était Total Eclipse of the Heart qui résonnait dans les rues de la ville galloise.

Paige Morris, 37 ans, venue avec sa fille de neuf ans, a confié que cette chanson restait sa préférée, expliquant aimer la chanter avec ses filles, d’autant plus populaire depuis quelques temps. Avec ce tube sorti en 1983, Bonnie Tyler était devenue la première chanteuse galloise à atteindre la tête des classements américains, un succès qui dépasse aujourd’hui 1,2 milliard d’écoutes sur Spotify.

Une carrière qui l’a menée jusqu’au Vatican et au Kremlin

Elle s’est produite partout dans le monde, des plus petits clubs aux stades, au sommet de montagnes, sur des plages, au Vatican, au Kremlin, a rappelé lors de la cérémonie Matthew Davies, son directeur de tournée pendant quarante ans. Bonnie Tyler avait été hospitalisée début mai pour une opération intestinale, dans sa maison du Portugal où elle avait fini par s’éteindre.

Interprète également de Holding Out for a Hero, tiré de la bande originale de Footloose, la chanteuse à la voix rocailleuse inimitable avait représenté le Royaume-Uni à l’Eurovision en 2013 avec le titre Believe in Me.