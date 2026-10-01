Kanye West : encore deux concerts annulés, ses dates géantes en Russie n’auront finalement pas lieu

Kanye West annule ses concerts prévus à Saint-Pétersbourg les 10 et 11 octobre, mettant fin à des semaines d'incertitude. Avec environ 100 000 billets vendus, les spectateurs seront remboursés à partir du 12 octobre. L'organisation fait l'objet d'une enquête pour des soupçons de fraude.

Nouvelle annulation pour Kanye West. Le rappeur américain, qui se fait désormais appeler Ye, ne se produira finalement pas à Saint-Pétersbourg les 10 et 11 octobre. Les deux concerts prévus à la Gazprom Arena ont été officiellement annulés après plusieurs semaines d’incertitude et de déclarations contradictoires autour de leur organisation.

L’annonce met fin au feuilleton du mois d’août. Les deux dates russes avaient suscité un engouement considérable et devaient permettre à Kanye West de se produire devant des dizaines de milliers de spectateurs dans l’un des plus grands stades de Russie.

Les concerts des 10 et 11 octobre officiellement annulés

Le promoteur russe Say Agency a confirmé que les deux représentations ne pourraient pas avoir lieu aux dates annoncées. «Nous devons malheureusement vous informer que les concerts de Ye à Saint-Pétersbourg ne pourront pas avoir lieu aux dates prévues», a annoncé l’organisateur.

Les spectateurs devront désormais se faire rembourser. Le début de la procédure est annoncé pour le 12 octobre, les modalités précises devant être communiquées par l’organisateur.

L’enjeu financier est considérable. Selon Say Agency, environ 100 000 billets avaient été vendus pour les deux concerts. Certaines places avaient été commercialisées jusqu’à 160 000 roubles.

La Gazprom Arena affirmait n’avoir signé aucun contrat

Les premières difficultés étaient apparues dès la fin du mois d’août. Alors que les concerts avaient été annoncés pour les 10 et 11 octobre, la Gazprom Arena avait indiqué qu’aucun contrat de location n’avait été conclu avec l’organisateur.

Le stade avait alors expliqué que les spectacles ne pouvaient pas s’y tenir dans ces conditions. Say Agency avait pourtant continué à assurer que les concerts auraient bien lieu, entretenant l’incertitude pendant plusieurs semaines.

Les représentations avaient ensuite disparu de la liste officielle des dates de la tournée de Ye. Leur annulation est désormais définitive.

Une enquête visant l’organisateur

L’affaire pourrait également connaître des suites judiciaires. Des médias russes ont indiqué le 30 septembre que les autorités examinaient les activités de Say Agency dans le cadre de soupçons de fraude liés à l’organisation des concerts. L’existence d’une enquête ne préjuge toutefois pas de sa conclusion ni d’éventuelles responsabilités pénales.

Aucune raison unique n’a pour l’instant été officiellement avancée pour expliquer l’échec définitif de l’organisation des deux spectacles. Des informations publiées en Russie avaient également évoqué l’absence d’autorisations nécessaires et de possibles pressions politiques.

Une nouvelle annulation dans une année mouvementée pour Kanye West

Cette nouvelle déconvenue vient s’ajouter à une longue série de difficultés rencontrées par Kanye West pour organiser ses concerts. En mai 2025, son concert en Corée du Sud avait notamment été annulé dans le sillage de nouvelles polémiques entourant l’artiste.

En 2026, les problèmes se sont multipliés en Europe. Le FC Bâle avait renoncé à accueillir un concert de Kanye West, tandis que le rappeur avait également été empêché d’entrer au Royaume-Uni.

La situation n’a toutefois pas empêché Ye de continuer à se produire sur scène. Début juin, plus de 40 000 spectateurs avaient assisté à son concert aux Pays-Bas.

100 000 billets vendus, mais aucun concert

Les deux dates de Saint-Pétersbourg devaient constituer un événement particulièrement important. Kanye West aurait été l’un des artistes occidentaux les plus célèbres à se produire en Russie depuis le début de la guerre en Ukraine en février 2022.

L’enthousiasme initial du public russe n’aura donc pas suffi. Malgré quelque 100 000 billets annoncés comme vendus, Kanye West ne montera pas sur la scène de la Gazprom Arena les 10 et 11 octobre. Pour les spectateurs concernés, la prochaine étape sera désormais le remboursement des places à partir du 12 octobre.