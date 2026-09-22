Céline Dion : médicaments, immunothérapie, rééducation vocale… comment elle a réussi à remonter sur scène malgré une maladie incurable

Céline Dion a retrouvé la scène le 12 septembre à la Plenitude Arena, près de Paris, après six années sans véritable concert. Un retour que la chanteuse de 58 ans a préparé pendant des années alors qu’elle reste atteinte du syndrome de la personne raide, une maladie neurologique rare et incurable qui provoque notamment des rigidités musculaires et de violents spasmes. Son état n’est donc pas synonyme de guérison : la star a réussi à retrouver suffisamment de capacités physiques et vocales grâce à des traitements et une rééducation extrêmement poussée.

Une maladie qui peut toucher les muscles indispensables au chant

Céline Dion avait révélé publiquement son diagnostic en décembre 2022, après avoir progressivement annulé puis abandonné ses projets de tournée. Elle expliquera ensuite avoir ressenti des symptômes pendant près de 17 ans avant que le syndrome de la personne raide soit identifié. Les spasmes pouvaient devenir si violents qu’ils affectaient sa mobilité, sa respiration et sa capacité à utiliser normalement sa voix.

La chanteuse n’a jamais annoncé être guérie. En 2024, elle décrivait très clairement sa situation : « Je n’ai pas combattu la maladie, elle est toujours en moi et pour toujours. » Elle expliquait alors suivre cinq jours par semaine une thérapie physique, athlétique et vocale, en travaillant aussi bien ses jambes et ses doigts que son chant.

Le documentaire I Am: Céline Dion⁠ avait montré à quel point certaines crises pouvaient être invalidantes, notamment lorsqu’une contraction généralisée du corps la rendait temporairement incapable de poursuivre normalement ses activités.

Médicaments, physiothérapie, thérapie vocale et immunothérapie

Pour parvenir à chanter de nouveau devant des dizaines de milliers de personnes, Céline Dion a suivi une prise en charge particulièrement intensive. Son programme comprend des traitements médicamenteux, de la physiothérapie, une rééducation vocale et de l’immunothérapie. Il ne s’agit pas d’un traitement permettant de faire disparaître définitivement le syndrome, mais d’une prise en charge destinée à contrôler autant que possible ses manifestations et à préserver ses capacités.

À ce travail médical s’est ajoutée une véritable reconstruction physique. Pour préparer ses concerts parisiens, Céline Dion s’est imposé trois séances hebdomadaires de Pilates de 90 minutes et deux séances de danse classique par semaine. L’objectif était notamment de retrouver force musculaire, mobilité, équilibre et endurance avant d’envisager plusieurs heures sur scène.

Ce travail prolongeait la préparation qu’elle décrivait déjà deux ans auparavant : « Je travaille autant les orteils, que les genoux, les mollets, les doigts, le chant, la voix. »

Sa voix et ses chansons ont également été adaptées

Le retour de Céline Dion ne s’est pas fait en tentant de reproduire exactement ses concerts d’avant la maladie. Plusieurs chansons ont été transposées vers des tonalités plus basses afin de diminuer l’effort nécessaire et de lui permettre de préserver son énergie pendant toute la durée du spectacle.

All by Myself a ainsi été interprété deux tons plus bas lors de son premier concert, tandis que My Heart Will Go On et The Power of Love ont également été abaissés. La modification permet de conserver les chansons au programme tout en réduisant la sollicitation physique nécessaire pour atteindre certaines notes, particulièrement après plus de deux heures de spectacle.

La chanteuse se déplace également moins qu’autrefois sur scène et économise davantage ses mouvements. Cette adaptation est importante car le syndrome de la personne raide touche précisément le fonctionnement musculaire et peut entraîner spasmes, rigidité et fatigue.

Les Jeux olympiques avaient constitué un premier test

Le véritable retour avait commencé le 26 juillet 2024. Après quatre années sans chanter publiquement sur une grande scène, Céline Dion avait interprété L’Hymne à l’amour d’Édith Piaf depuis la tour Eiffel lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris⁠.

Cette prestation restait cependant très différente d’un concert complet : une chanson, préparée pendant des mois, contre plus de deux heures de spectacle à assurer plusieurs fois en quelques semaines. Le passage aux JO avait démontré qu’elle pouvait à nouveau chanter en public. La résidence parisienne devait prouver qu’elle pouvait tenir physiquement et vocalement sur la durée.

Le 12 septembre, 6 ans après son dernier véritable concert

Le 12 septembre 2026, Céline Dion a finalement franchi cette nouvelle étape devant plus de 30 000 spectateurs. Son précédent concert complet remontait à mars 2020, avant l’interruption du Courage World Tour, d’abord à cause de la pandémie puis de ses problèmes de santé.

Très émue lors de son grand retour devant le public⁠, elle a résumé elle-même ce qu’elle venait d’accomplir : « C’était une promesse. Je suis debout, sur scène. »

Les premières chansons ont montré quelques difficultés de justesse, avant que sa voix gagne progressivement en stabilité. Céline Dion a ensuite assuré plus de deux heures de concert. Quelques jours plus tard, elle poursuivait normalement sa série de spectacles à Nanterre.

Céline Dion reste malade malgré son retour

Son retour sur scène ne signifie donc pas que le syndrome de la personne raide a disparu. Céline Dion continue à vivre avec cette affection neurologique et à suivre une prise en charge destinée à en contrôler les symptômes. Sa capacité à assurer aujourd’hui des concerts repose sur plusieurs années de soins, de rééducation physique et vocale, d’entraînement et sur l’adaptation de son spectacle.

Après son retour spectaculaire aux Jeux olympiques⁠ en 2024, la chanteuse a désormais franchi une étape autrement plus exigeante : retrouver un véritable rythme de concerts. Sa résidence prévoit 16 représentations à l’automne 2026, avant 10 nouvelles dates programmées en mai 2027.