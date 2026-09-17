Guns N’ Roses: il y a 35 ans, Use Your Illusion I et II sortaient le même jour et prenaient les deux premières places du Billboard

Il y a exactement 35 ans, le 17 septembre 1991, Guns N’ Roses réalisait un coup rarissime dans l’industrie musicale : sortir simultanément deux albums studio complets, Use Your Illusion I et Use Your Illusion II. Au total, 30 morceaux et plus de 2h30 de musique qui allaient donner au groupe certains de ses titres les plus célèbres, de November Rain à Don’t Cry, en passant par You Could Be Mine, Civil War et Estranged.

Deux albums le même jour, après le raz-de-marée Appetite for Destruction

Guns N’ Roses arrive alors au rendez-vous avec une pression considérable. Sorti en 1987, Appetite for Destruction a transformé le groupe de Los Angeles en phénomène mondial, porté par Welcome to the Jungle, Paradise City et Sweet Child O’ Mine. Après G N’ R Lies en 1988, Axl Rose, Slash, Duff McKagan, Izzy Stradlin et Matt Sorum choisissent de ne pas publier un simple successeur mais deux disques simultanément.

Le projet permet surtout au groupe d’élargir considérablement son registre. Aux guitares et au hard rock s’ajoutent piano, arrangements orchestraux, morceaux dépassant largement les formats habituels et reprises, notamment Live and Let Die de Paul et Linda McCartney et Knockin’ on Heaven’s Door de Bob Dylan.

Plus de 1,4 million d’albums vendus en une semaine aux États-Unis

Le résultat commercial est immédiat. Lors de leur arrivée dans le Billboard 200, Use Your Illusion II entre directement numéro 1 et Use Your Illusion I numéro 2. Guns N’ Roses devient alors le premier artiste à placer simultanément deux nouveaux albums aux deux premières positions du classement américain.

Les chiffres donnent la mesure de l’attente : environ 770 000 exemplaires de Use Your Illusion II et 685 000 de Use Your Illusion I sont écoulés aux États-Unis durant leur première semaine, soit plus de 1,4 million d’albums cumulés. Au Royaume-Uni, les deux disques occupent également les premières places, avec Use Your Illusion II en tête et le premier volume juste derrière.

November Rain, Don’t Cry, You Could Be Mine : une collection de classiques

Use Your Illusion I contient notamment Don’t Cry, Live and Let Die, November Rain, Dead Horse et le morceau de plus de dix minutes Coma. Use Your Illusion II réunit de son côté Civil War, 14 Years, Yesterdays, Knockin’ on Heaven’s Door, Estranged et You Could Be Mine, entendu dans Terminator 2 : Le Jugement dernier.

C’est surtout November Rain qui devient l’un des emblèmes de cette période. Sorti en single en 1992, le morceau de près de neuf minutes atteint la 3e place du Billboard Hot 100 américain. Avec son piano, ses arrangements orchestraux et les solos de Slash, le titre symbolise l’évolution musicale du groupe par rapport au hard rock beaucoup plus frontal de Appetite for Destruction.

Deux pochettes devenues indissociables

Les deux albums sont immédiatement reconnaissables grâce à leurs pochettes : jaune et rouge pour Use Your Illusion I, bleue et violette pour Use Your Illusion II. Leur illustration reprend une œuvre de l’artiste américain Mark Kostabi inspirée d’un détail de L’École d’Athènes de Raphaël.

Les deux disques ont beau être commercialisés séparément, ils forment dès leur sortie un véritable diptyque. Ils sont enregistrés durant la même période, partagent la même identité graphique et accompagnent le gigantesque Use Your Illusion Tour, lancé en 1991 et poursuivi jusqu’en 1993.

Une période qui bouleverse aussi la composition de Guns N’ Roses

L’époque Use Your Illusion correspond également à une profonde transformation du groupe. Steven Adler, batteur de Appetite for Destruction, a déjà été remplacé par Matt Sorum au moment de l’enregistrement. Izzy Stradlin quitte ensuite Guns N’ Roses en novembre 1991, quelques semaines seulement après la sortie des deux albums.

Slash et Duff McKagan quitteront à leur tour le groupe dans les années suivantes. Il faudra attendre 2016 pour voir Axl Rose, Slash et Duff réunis de nouveau sur scène, lançant une nouvelle période de tournées internationales pour Guns N’ Roses.

35 ans plus tard, Axl Rose, Slash et Duff McKagan toujours sur scène

Trente-cinq ans après la sortie de Use Your Illusion I et II, une grande partie de ce répertoire reste jouée en concert. Guns N’ Roses est notamment revenu en France cet été pour deux concerts à Paris les 1er et 3 juillet 2026⁠, avec Axl Rose, Slash et Duff McKagan toujours réunis.

Un an plus tôt, le groupe faisait également partie de l’affiche du dernier concert de Black Sabbath avec Ozzy Osbourne à Birmingham⁠, rendez-vous exceptionnel réunissant plusieurs générations du hard rock et du metal.

Le 17 septembre 1991 reste néanmoins une date à part dans l’histoire de Guns N’ Roses. En publiant deux albums le même jour et en les propulsant directement aux deux premières places du Billboard 200, le groupe signait l’un des lancements les plus spectaculaires de sa carrière. Trente-cinq ans plus tard, November Rain, Don’t Cry, Civil War, Estranged ou You Could Be Mine restent parmi les morceaux incontournables de son répertoire.