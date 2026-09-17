Pass Culture : des syndicats dénoncent le non-report de crédits pour les sorties scolaires

La rentrée scolaire s’accompagne de tensions autour du financement des sorties culturelles organisées par les établissements. Plusieurs syndicats d’enseignants et de chefs d’établissement affirment que les crédits non utilisés au premier semestre 2026 n’ont pas été intégralement reportés, malgré un engagement qu’ils attribuent au ministère de l’Éducation.

Depuis 2022, la part collective du pass Culture permet notamment aux collèges et lycées de financer des sorties au cinéma, au musée ou d’autres activités culturelles. Le ministère assure de son côté que « l’enveloppe prévue pour la rentrée 2026 » a été entièrement mise à disposition des établissements, avec une partie des crédits non consommés au premier semestre. Il n’a toutefois pas précisé le montant concerné ni le devenir des sommes restantes.

Des projets scolaires menacés

Le Snes-FSU, principal syndicat des enseignants de collège et de lycée, affirme avoir recueilli plusieurs témoignages faisant état de crédits non reportés en septembre. Le syndicat estime que cette situation remet en cause des projets culturels prévus dans certains établissements. Le SNPDEN-Unsa, qui représente les personnels de direction, dénonce également le non-respect de l’engagement qu’il dit avoir reçu du ministère.

Selon le SNPDEN, les reliquats ne seraient finalement pas reversés dans leur totalité. Le syndicat avance une économie de plus de 10 millions d’euros sur les 62 millions prévus pour le dispositif en 2026. Il estime que cette situation pourrait conduire à l’abandon de certaines actions programmées entre septembre et décembre, tandis que le ministère souligne que les crédits disponibles permettent de réserver des activités jusqu’en juillet 2027.