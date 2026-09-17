CULTURE

La Fondation du patrimoine lance un pass annuel à 78 euros dès vendredi

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La Fondation du patrimoine lance un pass annuel à 78 euros dès vendredi
La Fondation du patrimoine lance un pass annuel à 78 euros dès vendredi

La Fondation du patrimoine met en place un Pass Patrimoine dès ce vendredi 18 septembre. Cette formule par abonnement annuel permettra aux visiteurs d’accéder librement à plus de 500 monuments répartis sur l’ensemble du territoire français. Châteaux, abbayes et autres édifices historiques seront ainsi accessibles sans frais supplémentaires pendant un an.

Les tarifs ont été fixés à 78 euros pour une personne seule, 114 euros pour un couple et 174 euros pour une famille. L’application sera déployée vendredi, offrant une alternative aux achats de billets individuels pour les amateurs de patrimoine. Cette initiative vise à faciliter la découverte des richesses architecturales françaises.

Des formules adaptées aux visiteurs

Le dispositif concerne quelque 500 sites répartis dans toutes les régions. Les abonnés pourront organiser leurs visites selon leurs envies, sans contrainte géographique particulière. La formule s’adresse aux visiteurs réguliers comme aux familles souhaitant multiplier les découvertes culturelles tout au long de l’année.

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