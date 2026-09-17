POLITIQUE Municipales 2026

Montargis : le tribunal préconise l’annulation de la victoire du RN

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Montargis : le tribunal préconise l'annulation de la victoire du RN
Montargis : le tribunal préconise l'annulation de la victoire du RN

Le rapporteur public du tribunal administratif d’Orléans a recommandé ce 17 septembre l’annulation des résultats de l’élection municipale de Montargis. Cette ville du Loiret avait basculé dans l’escarcelle du Rassemblement national lors du scrutin de mars 2026, avec la victoire de Côme Dunis. La liste d’union de la gauche, battue, avait déposé un recours contestant la régularité du scrutin.

Une campagne sous le feu des critiques

Le tribunal a examiné les griefs portés par les candidats de gauche. La campagne aurait été entachée d’irrégularités. Un message diffamatoire visant le candidat de l’union de la gauche a circulé massivement durant les semaines précédant le vote. Ces accusations ont conduit le rapporteur public à préconiser l’invalidation pure et simple du résultat.

Cette recommandation ne constitue pas une décision définitive. Le tribunal administratif d’Orléans doit désormais trancher. Les juges peuvent suivre l’avis du rapporteur public ou s’en écarter. L’issue de cette affaire déterminera si Côme Dunis conserve son mandat ou si un nouveau scrutin devra être organisé à Montargis.

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