Pasqal s’allie à des partenaires américains pour optimiser l’industrie des terres rares

Pasqal établit un partenariat stratégique avec des entreprises américaines pour optimiser l'industrie des terres rares grâce au calcul quantique. Cette collaboration vise à améliorer les méthodes de production de métaux stratégiques, en réponse à la demande croissante et à la volonté de renforcer l'autonomie stratégique de la France sur ce marché crucial.

La start-up française Pasqal vient de nouer un partenariat stratégique avec deux acteurs américains dans le but d’améliorer les performances de l’industrie des terres rares. Cette collaboration vise à exploiter les capacités du calcul quantique pour optimiser les processus de production et de traitement de ces métaux stratégiques, dont la demande mondiale ne cesse de croître. L’annonce intervient alors que la France cherche à renforcer sa position sur la chaîne de valeur des métaux critiques, essentiels aux transitions énergétique et numérique.

Une technologie quantique au service des métaux stratégiques

La technologie développée par Pasqal pourrait transformer les méthodes d’extraction et de raffinage des terres rares, aujourd’hui largement dominées par la Chine. Dans le même temps, une autre start-up française, Lithosquare, monte en puissance sur ce segment en s’appuyant également sur les nouvelles technologies. Ces initiatives témoignent d’une volonté française de se positionner sur un marché où l’autonomie stratégique devient un enjeu majeur pour les économies occidentales.

Le partenariat annoncé ce jeudi s’inscrit dans une phase de développement accéléré pour Pasqal, qui avait structuré son entrée en Bourse via un rapprochement avec un SPAC au printemps dernier. L’opération avait alors permis de lever 200 millions de dollars, sur la base d’une valorisation de 2 milliards de dollars avant financement. La société propose des solutions quantiques basées sur une technologie récompensée par un prix Nobel, ce qui lui confère une crédibilité scientifique reconnue à l’échelle internationale.