Amazon suspend les vols opérés par 21 Air après l’accident de Miami

Amazon suspend ses opérations avec la compagnie de fret 21 Air suite à un accident mortel survenu à Miami, où un Boeing 767 a dépassé la piste. L'enquête du NTSB se concentre sur les circonstances de l'accident, incluant la vitesse d'atterrissage et d'éventuelles conditions météorologiques. 21 Air défend ses pratiques de sécurité.

Amazon a annoncé dimanche la suspension de ses opérations avec la compagnie de fret 21 Air, qui exploitait l’avion-cargo ayant dépassé la piste de l’aéroport international de Miami le 6 septembre. L’accident avait fait cinq morts au sol, après que le Boeing 767 a percuté plusieurs véhicules lors de sa sortie de piste.

La décision intervient alors que l’enquête menée par le National Transportation Safety Board (NTSB) se poursuit. Les données du vol et les enregistrements du cockpit montrent notamment qu’un des pilotes avait signalé à plusieurs reprises que l’appareil arrivait trop vite avant l’atterrissage. Les enquêteurs cherchent à déterminer les circonstances précises de l’accident et le rôle éventuel des conditions météorologiques, de l’appareil ou des procédures de l’opérateur.

Amazon met ses opérations avec 21 Air en pause

Amazon affirme avoir pris le temps d’examiner les circonstances entourant l’accident avant de décider de suspendre temporairement ses opérations avec 21 Air. Le groupe indique vouloir continuer à coopérer avec les enquêteurs et à soutenir les personnes touchées par la catastrophe. De son côté, 21 Air assure avoir confiance dans ses politiques de sécurité, ses procédures et la formation de ses équipages.

Le Boeing 767 impliqué dans l’accident était exploité par 21 Air dans le cadre de ses activités de transport pour Amazon. L’enquête doit notamment examiner les opérations de la compagnie, les conditions de l’atterrissage et les données techniques de l’appareil. Les autorités américaines doivent encore établir les causes exactes de la sortie de piste, alors que les deux pilotes ont survécu à l’accident.