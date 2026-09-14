Léa Salamé annonce sur RTL qu’elle retrouvera le 20H de France 2 dès que Raphaël Glucksmann ne sera plus candidat: «Je garde un goût d’inachevé»

Léa Salamé assume son retrait du 20H de France 2, mais ne considère pas son départ comme définitif. Invitée de RTL ce lundi face à Marc-Olivier Fogiel, la journaliste est revenue pour la première fois sur sa décision de quitter temporairement le journal télévisé après l’entrée de son compagnon Raphaël Glucksmann dans la course à l’élection présidentielle de 2027. Elle annonce surtout qu’elle compte retrouver son fauteuil dès que celui-ci ne sera plus candidat.

Quelques mois avant l’officialisation de cette candidature, Léa Salamé avait déjà pris un engagement très clair. Lors de son audition consacrée à l’audiovisuel public, elle avait assuré qu’elle quitterait immédiatement le 20H si Raphaël Glucksmann se présentait à la présidentielle⁠. Elle a tenu parole lorsque Raphaël Glucksmann a officialisé sa candidature et qu’elle a annoncé son retrait du journal de France 2⁠.

« Je voulais protéger ma rédaction et les 400 journalistes »

Sur RTL, Léa Salamé explique avoir voulu préserver la rédaction de France Télévisions et la crédibilité du journal qu’elle présentait. « Je voulais protéger ma rédaction et les 400 journalistes », affirme-t-elle.

La candidature de Raphaël Glucksmann à l’Élysée aurait inévitablement placé la présentatrice du principal journal de France 2 dans une position particulière pendant toute la campagne présidentielle. Léa Salamé a donc choisi de se retirer pour éviter tout soupçon de conflit d’intérêts.

La journaliste avait pris les commandes du JT à la rentrée 2025. Léa Salamé avait succédé à Anne-Sophie Lapix à la présentation du 20H de France 2⁠, avant de présenter sa première édition le 1er septembre 2025.

Une décision longuement discutée avec Raphaël Glucksmann

Léa Salamé reconnaît sur RTL que la décision n’a pas été facile. Elle insiste cependant sur le fait qu’elle lui appartient : « C’est une décision solitaire mais on en parle dans le couple ».

La journaliste explique que le sujet a été longuement discuté avec Raphaël Glucksmann et reconnaît que ce retrait n’était « pas forcément facile ». Elle souligne également que son compagnon a lui-même fait des compromis pour sa carrière.

Cette question du possible conflit d’intérêts avait d’ailleurs accompagné l’arrivée de Léa Salamé au 20H. Dès juin 2025, Raphaël Glucksmann avait publiquement défendu l’indépendance professionnelle de sa compagne⁠ en déclarant notamment : « Elle, c’est elle, et moi, c’est moi ! »

« Je garde un goût d’inachevé »

Moins d’un mois après son retrait du JT, Léa Salamé ne cache pas sa frustration. Sur RTL, elle reconnaît conserver « un goût d’inachevé » après cette interruption de son passage à la tête du 20H.

Surtout, elle présente clairement son retrait comme temporaire. La journaliste annonce qu’elle retrouvera son poste dès que Raphaël Glucksmann ne sera plus candidat à l’élection présidentielle. La durée de son absence dépend donc directement du parcours politique de son compagnon dans la course à l’Élysée.

Si la candidature de Raphaël Glucksmann prend fin avant l’élection, Léa Salamé pourra donc revenir plus tôt au 20H. S’il reste en lice jusqu’à la présidentielle de 2027, son retrait se prolongera…