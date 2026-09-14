US Open - À 0:07, la caméra se tourne vers Pierce Brosnan et transforme la finale en clin d’œil à James Bond

Il n’a fallu que quelques secondes pour que la réalisation de la finale de l’US Open devienne virale. Dimanche, pendant le match opposant Alexander Zverev à Ben Shelton à l’Arthur Ashe Stadium de New York, la caméra s’attarde sur le chronomètre : 0:07. Elle se déplace alors vers les tribunes et cadre Pierce Brosnan. L’ancien James Bond apparaît à l’écran exactement après ce « 007 », le matricule le plus célèbre du cinéma.

La vidéo est immédiatement repérée et publiée par le compte officiel de l’US Open : « La caméra passant de l’horloge à 0:07 à Pierce Brosnan. Du cinéma absolu. » Le message publié samedi soir a rapidement dépassé les 14 millions de vues sur X.

0:07 puis Pierce Brosnan : le réalisateur attend son moment

La scène se déroule dans les premiers instants de la finale masculine. Sept minutes se sont écoulées depuis le début de la rencontre lorsque la réalisation montre volontairement le chronomètre affichant « 0:07 ». Quelques instants plus tard, Pierce Brosnan apparaît dans les tribunes.

Aucun commentaire ni montage supplémentaire n’est nécessaire : 0:07 devient immédiatement 007. La référence fonctionne d’autant mieux que Pierce Brosnan reste, plus de 20 ans après avoir quitté le rôle, l’un des visages les plus identifiés à James Bond.

L’acteur irlandais a incarné l’agent secret britannique dans quatre films : GoldenEye en 1995, Demain ne meurt jamais en 1997, Le monde ne suffit pas en 1999 et Meurs un autre jour en 2002.

Le clin d’œil a rapidement circulé bien au-delà des amateurs de tennis⁠, les internautes saluant notamment le timing de la réalisation.

Une finale Zverev-Shelton sous les yeux de l’ancien 007

Pierce Brosnan assistait à la finale masculine de l’US Open entre Alexander Zverev et Ben Shelton. L’Américain de 23 ans disputait sa première finale en Grand Chelem après avoir éliminé Frances Tiafoe en demi-finale, tandis que Zverev venait de battre Karen Khachanov.

Le public new-yorkais espérait voir Shelton mettre fin à une très longue attente : aucun Américain n’avait remporté le simple messieurs de l’US Open depuis Andy Roddick en 2003. Zverev partait toutefois avec un net avantage dans leurs confrontations directes.

C’est finalement l’Allemand qui remporte la finale en quatre sets, 6-3, 7-6, 5-7, 6-2, et décroche son premier US Open ainsi que son deuxième titre du Grand Chelem de l’année après Roland-Garros.

La victoire de Zverev restera évidemment l’événement sportif de cette finale. Mais côté réalisation, le passage du chronomètre affichant 0:07 au visage de Pierce Brosnan a offert à l’US Open l’une des images les plus inattendues du tournoi : un hommage à James Bond⁠ réalisé en quelques secondes, sans un mot et avec un timing parfait.