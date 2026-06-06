— Andreeva remporte Roland-Garros à seulement 19 ans

Mirra Andreeva a remporté Roland-Garros en dominant Maja Chwalinska en deux sets, 6-3, 6-2, samedi sur le court Philippe-Chatrier. À 19 ans, la tête de série n°8 décroche le premier titre du Grand Chelem de sa carrière, au terme d’une finale maîtrisée après un début de match accroché.

Six jeux de tension, puis Andreeva a pris le contrôle

La finale a d’abord été indécise. Les quatre premiers jeux ont tous été des breaks, avant que Chwalinska ne tienne enfin son service pour mener 3-2. Andreeva a recollé à 3-3, puis a changé le rythme du match : break, confirmation, nouveau break, et première manche conclue 6-3 en 42 minutes.

Neuf jeux d’affilée pour étouffer Chwalinska

À partir de 3-3 dans le premier set, Andreeva a remporté neuf jeux consécutifs pour mener 6-3, 5-0. Chwalinska a stoppé la série en conservant son service, puis a réussi un break pour revenir à 5-2. Mais Andreeva a immédiatement refermé la finale, sur un dernier revers gagnant.

Chwalinska n’a pas réalisé son miracle

Issue des qualifications, Maja Chwalinska arrivait en finale après trois semaines de tournoi et neuf victoires d’affilée. La Polonaise, 114e mondiale au début du tournoi, disputait sa première finale majeure. Elle avait déjà passé 15h44 sur les courts avant cette finale, contre 8h14 pour Andreeva.

Un premier Grand Chelem

Andreeva n’avait encore jamais remporté de titre du Grand Chelem. Elle n’avait jamais disputé de finale importante avant cette édition. Elle repart de Paris avec la Coupe Suzanne-Lenglen, un titre gagné sans perdre de set en finale et avec une nette accélération dans les moments décisifs.