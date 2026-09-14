Bruxelles : une enquête ouverte après une croix gammée sur une mosquée

À Bruxelles, une enquête a été ouverte suite à la découverte d’une croix gammée sur la façade d’une mosquée. Les autorités cherchent à identifier l'auteur et à établir les circonstances de cet acte dénoncé comme raciste. Aucune arrestation n’a encore été effectuée, et les investigations se poursuivent.

Une enquête a été ouverte à Bruxelles après la découverte d’une croix gammée inscrite sur la façade d’une mosquée, a indiqué dimanche la police belge. Les circonstances et l’auteur de cette inscription restent à déterminer.

Les faits ont été signalés aux autorités après la découverte du symbole nazi sur le lieu de culte. Les enquêteurs doivent notamment déterminer quand l’inscription a été réalisée et rechercher d’éventuelles images de vidéosurveillance ou témoignages permettant d’identifier son auteur.

Un acte dénoncé comme antisémite et raciste

L’inscription d’une croix gammée sur un lieu de culte musulman suscite des réactions de condamnation en Belgique. Les autorités rappellent que les actes à caractère raciste ou visant un lieu de culte peuvent faire l’objet de poursuites judiciaires.

Les enquêteurs poursuivent leurs investigations pour établir les circonstances précises des faits et déterminer s’il s’agit d’un acte isolé ou d’une action visant spécifiquement la communauté musulmane. Aucune interpellation n’a été annoncée dans l’immédiat.