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Israël : un ministre veut déchoir de leur nationalité les réalisateurs de « Naza »

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Israël : un ministre veut déchoir de leur nationalité les réalisateurs de « Naza »
Israël : un ministre veut déchoir de leur nationalité les réalisateurs de « Naza »

Le ministre israélien de la Culture, Miki Zohar, a annoncé dimanche vouloir retirer leur nationalité aux réalisateurs du documentaire « Naza », Yuval Abraham et Rachel Szor, accusés de « trahison envers l’État ». Le film, consacré aux civils palestiniens tués par l’armée israélienne dans la bande de Gaza, a remporté samedi le prix spécial de la Mostra de Venise.

Le ministre a déclaré sur X qu’il agirait « immédiatement » pour retirer la citoyenneté israélienne aux deux réalisateurs. Journalistes d’investigation, Yuval Abraham et Rachel Szor ont présenté leur documentaire en compétition à Venise, où il a reçu une ovation de 25 minutes lors de sa première projection jeudi soir.

Un documentaire fondé sur 24 témoignages de militaires

« Naza » s’appuie sur les témoignages anonymisés de 24 militaires israéliens, dont des officiers et des membres des services de renseignement. Le film décrit, à travers leurs récits, les outils technologiques utilisés par l’armée israélienne pour mener des frappes contre des civils palestiniens à Gaza, selon la présentation du documentaire.

Le titre « Naza » désigne un terme utilisé par l’armée israélienne pour déterminer le nombre de civils censés être tués lors d’une frappe aérienne. Les témoins ont été filmés de nuit depuis des toits de Tel-Aviv, avec leurs voix et leurs apparences modifiées afin de préserver leur anonymat. Yuval Abraham, âgé de 31 ans, conduit les entretiens dans le documentaire.

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