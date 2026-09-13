Yémen : 76 000 déplacés depuis juillet, des milliers fuient vers Djibouti

Les combats entre forces gouvernementales et Houthis au Yémen entraînent des déplacements massifs, avec plus de 76 000 personnes fuyant leurs foyers depuis juillet. Depuis jeudi, plus de 2 000 Yéménites ont rejoint Djibouti par bateau, exacerbant une crise humanitaire alors que les Houthis étendent leur contrôle sur la côte ouest.

Les combats entre forces gouvernementales et Houthis au Yémen ont provoqué une vague de déplacements massifs. Plus de 2 000 personnes ont traversé le golfe de Tadjoura par bateau depuis jeudi soir pour rejoindre Djibouti.

L’Organisation internationale pour les migrations a confirmé dimanche que plus de 2 000 Yéménites avaient fui par mer vers Djibouti depuis jeudi soir, au moment où les combats entre les forces gouvernementales et les Houthis s’intensifient sur le territoire.

Au total, au moins 76 000 personnes ont quitté leurs foyers depuis juillet, selon la même organisation. Un chiffre qui illustre l’ampleur d’une crise humanitaire qui s’aggrave à mesure que le front se déplace.

Les Houthis, qui contrôlaient déjà une grande partie du nord du pays, dont la capitale Sanaa et la ville portuaire d’Hodeida, ont étendu leur emprise sur la côte occidentale en quelques jours. Jeudi, ils se sont emparés de Mokha, port stratégique du littoral ouest, accélérant les mouvements de population dans la région.