MONDE

Espagne : la demande d’extradition américaine contre un donateur de gauche en suspens

Par

1 minute de lecture

Espagne : la demande d’extradition américaine contre un donateur de gauche en suspens
Espagne : la demande d’extradition américaine contre un donateur de gauche en suspens

James « Fergie » Chambers, citoyen américain emprisonné à Madrid, est réclamé par Washington pour des liens présumés avec le Hamas. Ses avocats ont déposé un mémoire avant une réunion gouvernementale décisive prévue ce mois-ci.

La pression monte en Espagne autour du cas James « Fergie » Chambers, riche donateur américain connu pour ses soutiens à des projets de gauche et humanitaires à travers le monde. Détenu à Madrid, il fait l’objet d’une demande d’extradition des États-Unis, qui souhaitent le juger pour un soutien présumé au Hamas.

Ses avocats ont soumis un mémoire en amont d’une réunion gouvernementale clé, au cours de laquelle les autorités espagnoles devront se prononcer sur la suite à donner à cette requête américaine. Le calendrier de cette réunion, fixée dans le courant du mois, confère à la procédure un caractère urgent.

La semaine dernière, Stella Schnabel, actrice et militante, compagne de Chambers, a rencontré plusieurs parlementaires espagnols pour plaider son innocence. Ces démarches s’inscrivent dans une campagne plus large visant à convaincre Madrid de refuser l’extradition.

Partager cet article

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Communauté

Commentaires

Écrire un commentaire

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une