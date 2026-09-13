Espagne : la demande d’extradition américaine contre un donateur de gauche en suspens

James « Fergie » Chambers, citoyen américain, est en détention à Madrid en raison d'une demande d'extradition des États-Unis pour des liens présumés avec le Hamas. Ses avocats préparent une défense en amont d'une réunion gouvernementale cruciale, tandis que sa compagne, Stella Schnabel, sollicite le soutien des parlementaires espagnols pour contester l'extradition.

James « Fergie » Chambers, citoyen américain emprisonné à Madrid, est réclamé par Washington pour des liens présumés avec le Hamas. Ses avocats ont déposé un mémoire avant une réunion gouvernementale décisive prévue ce mois-ci.

La pression monte en Espagne autour du cas James « Fergie » Chambers, riche donateur américain connu pour ses soutiens à des projets de gauche et humanitaires à travers le monde. Détenu à Madrid, il fait l’objet d’une demande d’extradition des États-Unis, qui souhaitent le juger pour un soutien présumé au Hamas.

Ses avocats ont soumis un mémoire en amont d’une réunion gouvernementale clé, au cours de laquelle les autorités espagnoles devront se prononcer sur la suite à donner à cette requête américaine. Le calendrier de cette réunion, fixée dans le courant du mois, confère à la procédure un caractère urgent.

La semaine dernière, Stella Schnabel, actrice et militante, compagne de Chambers, a rencontré plusieurs parlementaires espagnols pour plaider son innocence. Ces démarches s’inscrivent dans une campagne plus large visant à convaincre Madrid de refuser l’extradition.