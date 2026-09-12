Céline Dion bouleversée pour son grand retour sur scène: «C’était une promesse. Je suis debout, sur scène»

Céline Dion effectue son grand retour sur scène à la Plenitude Arena de Nanterre après six ans d'absence, marquées par des problèmes de santé. Émue, elle évoque la promesse de revenir et exprime sa gratitude à un public en émoi. La chanteuse entame une résidence de 16 concerts prévue jusqu'en 2026.

Céline Dion est de retour. Six ans après son dernier concert complet, la chanteuse québécoise a retrouvé la scène ce samedi à la Plenitude Arena de Nanterre. Devant environ 30 000 spectateurs, l’artiste de 58 ans a donné le coup d’envoi de sa résidence parisienne, après des années marquées par de lourds problèmes de santé et l’incertitude autour de sa capacité à reprendre les concerts.

Quelques minutes après son apparition, l’émotion a pris le dessus. Céline Dion s’est adressée directement au public, revenant sur le chemin parcouru pour parvenir à ce moment qu’elle attendait depuis plusieurs années.

« C’était une promesse »

Face à une salle qui l’attendait depuis des années, Céline Dion a eu du mal à contenir ses larmes. « C’était une promesse. Je suis debout, sur scène. Merci tellement », a-t-elle lancé, avant de demander au public : « Vous entendez les battements de mon cœur ? »

La chanteuse a ensuite évoqué sans détour les difficultés rencontrées avant de pouvoir reprendre une activité scénique : « Le chemin a été rocailleux, la route plus longue que prévu, avec des escales non planifiées, mais je me suis accrochée. » Elle a poursuivi en racontant avoir continué à croire à son retour malgré les obstacles : « J’y croyais et voilà. Le soleil est là devant moi. »

Ces paroles prennent une dimension particulière après les années difficiles traversées par Céline Dion. Atteinte du syndrome de la personne raide, une maladie neurologique rare provoquant notamment rigidité musculaire et spasmes, elle avait révélé publiquement son diagnostic en décembre 2022. La maladie l’avait contrainte à annuler ses projets de tournée et avait longtemps rendu impossible tout véritable retour en concert.

6 ans après son dernier concert complet

Le précédent concert complet de Céline Dion remontait à mars 2020, à Newark, dans le cadre du Courage World Tour. La pandémie avait d’abord interrompu la tournée, avant que son état de santé ne l’empêche de la reprendre. Son apparition spectaculaire lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris, en juillet 2024, lorsqu’elle avait interprété L’Hymne à l’amour depuis la tour Eiffel, avait marqué son retour devant le public, mais il s’agissait d’une prestation unique et non d’un concert complet.

Ce samedi soir marque donc une étape autrement plus importante : Céline Dion doit désormais être capable d’enchaîner des spectacles de plus de deux heures. Le show a été conçu autour d’une trentaine de chansons, dont une majorité de titres en français, avec plus de dix musiciens et ses choristes.

Ce retour était préparé depuis plusieurs semaines. À son arrivée à Paris fin août⁠, Céline Dion avait déjà reconnu être à la fois impatiente et nerveuse avant de retrouver la scène. Quelques jours plus tard, elle expliquait à ses fans devoir préserver au maximum son énergie avant les concerts⁠.

Une résidence de 16 concerts à Nanterre

Le concert du 12 septembre n’est que le début d’un programme particulièrement chargé. Céline Dion doit donner 16 concerts à la Plenitude Arena entre le 12 septembre et le 17 octobre 2026. Six représentations supplémentaires avaient été ajoutées aux dix dates initialement annoncées devant l’ampleur de la demande.

10 autres concerts sont également prévus en mai 2027, portant à 26 le nombre total de représentations programmées dans le cadre de ce retour.

Après six années sans véritable concert, les premières paroles prononcées par Céline Dion résument à elles seules l’importance de cette soirée : « C’était une promesse. Je suis debout, sur scène. » Pour la chanteuse, le pari n’était plus seulement de réapparaître devant son public, comme elle l’avait fait aux Jeux olympiques de Paris. Cette fois, il s’agissait de retrouver un concert entier et de lancer une série de représentations appelée à se poursuivre pendant plusieurs mois.