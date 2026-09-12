Météo : la chaleur revient en France, jusqu’à 35 °C attendus dans le Sud

Les températures en France remontent dès samedi, atteignant jusqu'à 35 °C dans le Sud. Météo-France annonce un temps sec et ensoleillé, avec des valeurs proches de 30 °C dans la moitié nord. Bien que la chaleur perdure jusqu'à mardi, une baisse est attendue à partir de mercredi.

Après quelques jours plus frais, les températures repartent à la hausse en France à partir de samedi. Météo-France prévoit l’installation de conditions anticycloniques, avec un temps largement sec et ensoleillé. Les 30 °C pourront être atteints dans le Sud-Ouest et autour de la Méditerranée, tandis que le thermomètre oscillera généralement entre 24 et 29 °C dans le reste du pays.

La hausse doit se poursuivre dimanche avant un pic de chaleur attendu lundi et mardi. Des températures proches de 30 °C pourraient alors concerner une large partie de la moitié nord, tandis que le mercure pourrait grimper jusqu’à 35 °C dans le Languedoc. Les températures devraient commencer à reculer à partir de mercredi, selon une évolution encore qualifiée de possible par le prévisionniste. Aucune vigilance orange n’est actuellement déclenchée et les pluies resteront rares avant le milieu de semaine.

Un nouvel épisode après un début septembre exceptionnel

Cette remontée intervient après un précédent épisode de chaleur particulièrement marqué au début du mois. La France avait alors enregistré 40,3 °C à Lavaur, dans le Tarn, établissant un nouveau record national pour un mois de septembre. Les températures observées depuis le début du mois prolongent ainsi une année 2026 déjà marquée par plusieurs épisodes de fortes chaleurs.

L’été météorologique, qui s’étend de juin à août, avait notamment été marqué par trois vagues de chaleur, dont une à la fin juin d’une intensité record. Le nouvel épisode attendu en début de semaine prochaine devrait toutefois rester moins extrême, même si les 35 °C pourraient encore être atteints localement dans le sud du pays.