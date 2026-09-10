Révélations Entrevue – L’ex-compagne de Greg Guillotin affirme qu’une autre femme a «vécu des choses similaires» avec lui et «savait de quoi il était capable»

Greg Guillotin : son ex-compagne affirme qu’une autre femme a «vécu des choses similaires» avec lui et «savait de quoi il était capable»

Nouveau rebondissement dans l’affaire Greg Guillotin. Valentine Bonnet, son ancienne compagne, affirme désormais qu’une autre femme aurait, avant elle, « vécu des choses similaires » avec l’humoriste. Dans un message publié sur Instagram, la jeune femme remercie celle qui l’a accompagnée dans les moments les plus difficiles et explique que cette dernière savait « de quoi il était capable » en raison de sa propre expérience passée.

Cette déclaration fait suite aux aveux de Greg Guillotin, qui a reconnu avoir exercé à plusieurs reprises des violences physiques et psychologiques contre Valentine Bonnet. Pour cette autre femme évoquée aujourd’hui, aucun détail n’est donné sur la nature exacte des faits qu’elle aurait vécus.

« Elle avait vécu des choses similaires avant moi avec cette même personne »

Valentine Bonnet a publié une photo sur laquelle elle apparaît aux côtés d’une femme dont elle masque l’identité. Son message commence par une déclaration particulièrement forte : « Merci à cette femme exceptionnelle qui savait de quoi il était capable tout simplement parce qu’elle avait vécu des choses similaires avant moi avec cette même personne. »

Greg Guillotin n’est pas nommé dans cette phrase. Mais le message est publié en pleine affaire concernant les violences dénoncées par Valentine Bonnet contre son ancien compagnon m, et après les aveux publics de celui-ci.

La jeune femme affirme ainsi qu’une autre femme aurait connu, avant elle, des « choses similaires » avec « cette même personne ». Elle ne précise cependant ni la nature des faits auxquels elle fait référence, ni leur date, ni si cette femme a déposé plainte.

Valentine Bonnet raconte également que cette femme aurait pris l’initiative de venir vers elle. Elle lui attribue un rôle important dans sa reconstruction : « Merci d’avoir eu le courage de prendre les devants pour savoir comment j’allais. Merci de m’avoir écoutée, de m’avoir prise par la main et de m’avoir donné un petit bout de ton cœur pour m’aider à reconstruire le mien. »

Elle poursuit : « Merci d’avoir été si courageuse. Merci de m’aider encore, chaque jour, à me reconstruire et à avancer. Merci d’avoir été mon étoile au moment où j’avais le plus besoin de retrouver un peu de lumière. Je t’aime, tout simplement, à la hauteur de tout ce que tu as fait pour moi. »

Greg Guillotin a reconnu : « J’ai frappé une femme, plusieurs fois »

Pour rappel, Greg Guillotin a lui-même reconnu les violences physiques et psychologiques exercées contre Valentine Bonnet. Au lendemain de la révélation publique de la plainte de son ex-compagne, il avait écrit : « Mon ancienne compagne a déposé plainte contre moi pour des violences physiques et psychologiques. Elle les a subies. Je ne vais ni les nier, ni chercher à les justifier. J’ai honte. »

Il avait également reconnu le caractère répété de ses violences : « Chez moi, à plusieurs reprises, j’ai aussi été violent avec la personne qui partageait ma vie. »

Avant cette phrase particulièrement explicite : « J’ai frappé une femme, plusieurs fois. »

Ces aveux ont pris une dimension supplémentaire après de nouvelles révélations concernant les blessures présentées par Valentine Bonnet. Des vidéos non rendues publiques montreraient notamment la jeune femme avec des cocards, des hématomes au poignet, un important bleu sur une cuisse et des marques au niveau du cou.

Une plainte déposée le 17 juin après sept années de relation

Valentine Bonnet a déposé plainte le 17 juin 2026 auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire d’Évry. La jeune femme, âgée de 27 ans, accuse Greg Guillotin de violences conjugales et de harcèlement au cours de leur relation, qui a débuté en 2019.

Dans sa plainte contre Greg Guillotin, elle dénonce des violences physiques répétées, mais également des insultes, des humiliations, du dénigrement et un système de surveillance au domicile du couple.

Elle situe les premières violences physiques qu’elle dénonce en avril 2022. Plusieurs autres épisodes auraient ensuite eu lieu en France et lors de voyages à l’étranger. Greg Guillotin a reconnu avoir exercé des violences physiques et psychologiques contre elle, tandis que les différents faits visés par la plainte doivent désormais être examinés dans le cadre de la procédure judiciaire.

Le donneur de leçons rattrapé par ses propres discours

L’affaire a également fait ressortir les nombreuses prises de position publiques de Greg Guillotin au cours des années précédentes. Respect, empathie, consentement, souffrance animale ou charge mentale : le vidéaste avait régulièrement expliqué aux autres les comportements qu’il estimait nécessaires.

Une contradiction devenue particulièrement brutale depuis ses propres aveux, comme le montre notre enquête sur les anciennes leçons de morale de Greg Guillotin.

En 2017, il expliquait notamment avoir fait le choix de « ne plus faire subir à des êtres sensibles ce que je ne voudrais pas que l’on me fasse ». En juillet 2026, alors que la plainte de Valentine Bonnet avait déjà été déposée mais n’était pas encore connue du public, il dénonçait encore les mauvais traitements infligés aux animaux et demandait aux autres d’« ouvrir les yeux ». Deux mois plus tard, il reconnaissait avoir lui-même frappé sa compagne à plusieurs reprises…