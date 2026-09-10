Lady Diana : «un bouclier, une arme, ou les deux à la fois», sa mythique «robe de la vengeance» mise aux enchères à New York

La robe noire de Lady Diana, surnommée « Revenge Dress », sera mise aux enchères par Sotheby’s à New York le 9 décembre 2026. Estimée entre 150 000 et 300 000 dollars, cette tenue emblématique, portée lors de la confession d'infidélité de Charles, symbolise la transformation de l'image publique de Diana.

Elle est devenue l’une des tenues les plus célèbres de l’histoire de la famille royale britannique. La «Revenge Dress», la robe noire portée par Lady Diana le soir où le prince Charles reconnaissait publiquement son infidélité, va être mise aux enchères par Sotheby’s à New York. La vente est programmée le 9 décembre 2026 et la pièce est estimée entre 150 000 et 300 000 dollars.

Près de 32 ans après cette apparition restée célèbre, la robe dessinée par Christina Stambolian conserve une place particulière dans l’histoire de Diana. Elle avait d’ailleurs été choisie pour habiller la statue de cire de Lady Diana présentée au musée Grévin, preuve de la place prise par cette tenue dans l’image publique de la princesse.

29 juin 1994 : Charles reconnaît son infidélité, Diana apparaît en robe noire

Le 29 juin 1994, Diana s’est rendue à une soirée caritative organisée à la Serpentine Gallery, à Londres. Elle et Charles étaient alors séparés depuis 1992, mais leur divorce ne serait prononcé qu’en 1996.

Le même soir, la télévision britannique diffusait Charles: The Private Man, the Public Role, un programme dans lequel le prince de Galles reconnaissait avoir été infidèle à son épouse. Interrogé sur le respect de ses engagements matrimoniaux, Charles admettait que sa fidélité avait cessé lorsque leur mariage avait été irrémédiablement brisé.

Tous les regards se sont alors tournés vers Diana. Plutôt que de rester à l’écart, la princesse est apparue devant les photographes vêtue d’une courte robe noire en soie, épaules dénudées, décolleté plongeant et coupe ajustée. Une tenue particulièrement audacieuse au regard des habitudes vestimentaires de la famille royale à l’époque.

Une robe achetée trois ans auparavant mais jugée « trop audacieuse »

La création était signée Christina Stambolian. Diana l’avait commandée plusieurs années auparavant, en 1991, mais ne l’avait encore jamais portée publiquement. Elle aurait longtemps considéré la robe comme trop audacieuse pour une apparition officielle.

Ce soir-là, elle a finalement choisi de la sortir de sa garde-robe. Elle l’a accompagnée d’escarpins noirs, d’une pochette assortie et surtout d’un spectaculaire collier de perles et de saphir réalisé autour d’une broche royale.

Les photographies ont immédiatement fait le tour du monde. La presse britannique a rapidement surnommé la tenue « Revenge Dress », la « robe de la vengeance ». Le vêtement est progressivement devenu indissociable de cette soirée et de la rupture entre Diana et Charles, aujourd’hui roi Charles III.

Sotheby’s : « un bouclier, une arme, ou les deux à la fois »

Pour Sotheby’s, l’importance de la pièce dépasse largement sa valeur matérielle. Morgane Halimi, responsable mondiale des sacs et de la mode au sein de la maison de ventes, estime que Diana avait parfaitement compris la puissance de ses choix vestimentaires. « La mode peut être un langage lorsque les mots ne suffisent plus », explique-t-elle à propos de la princesse.

Selon elle, cette apparition a montré que les vêtements pouvaient être utilisés de manière beaucoup plus intentionnelle que comme de simples accessoires, notamment « comme un bouclier, une arme, ou les deux à la fois ». La robe est ainsi devenue l’un des symboles les plus connus de la transformation de l’image de Diana, qui s’éloignait progressivement des contraintes imposées par son statut d’épouse du futur roi.

Diana avait elle-même vendu la robe aux enchères en 1997

La vente de décembre aura une particularité : la « Revenge Dress » n’avait plus été proposée aux enchères depuis près de 30 ans. En juin 1997, Diana avait décidé de vendre 79 robes de sa garde-robe lors d’une grande vente caritative organisée à New York. L’argent récolté devait notamment bénéficier à des organisations engagées contre le cancer et le sida. La robe noire avait alors été achetée par le couple écossais Briege et Grahame Mackenzie. Quelques semaines plus tard, le 31 août 1997, Lady Diana mourait à Paris dans l’accident du pont de l’Alma, à l’âge de 36 ans.

La tenue est restée depuis dans la collection de ses acquéreurs et n’a été montrée au public qu’à de rares occasions. Une partie du produit de la prochaine vente sera reversée à NHS Lothian Charity au profit du Royal Edinburgh Hospital.

Jusqu’à 300 000 dollars attendus à New York

Sotheby’s estime aujourd’hui la robe entre 150 000 et 300 000 dollars, soit environ 128 000 à 256 000 euros. Elle sera proposée seule lors de la Luxury Week de Sotheby’s à New York, accompagnée notamment d’un exemplaire numéroté du catalogue original de 1997 signé par Diana et Christina Stambolian.

Avant la vente du 9 décembre, la pièce doit être présentée au public dans plusieurs villes, notamment Londres, Hong Kong, Genève puis New York. À Londres, elle sera exposée chez Sotheby’s du 18 au 24 septembre.

Les souvenirs liés à Diana continuent régulièrement d’apparaître sur le marché des enchères. En décembre 2025, une bouteille de champagne créée pour le mariage de Diana et Charles avait ainsi été proposée à la vente au Danemark, sans trouver preneur.

Cette fois, Sotheby’s met en vente non seulement une robe ayant appartenu à Diana, mais celle qui reste attachée à l’une des nuits les plus célèbres de sa vie publique.