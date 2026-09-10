Haute-Garonne : 6 mois de prison ferme et incarcération immédiate pour le père qui avait menacé de décapiter une enseignante

Un père, condamné à six mois de prison ferme pour avoir menacé de décapiter l'enseignante de son fils, est incarcéré immédiatement après l’audience. La menace a été formulée suite à une punition infligée à l’enfant. Cette décision met en évidence la gravité croissante des agressions envers le personnel éducatif.

L’homme qui avait menacé de décapiter une enseignante de l’école du Fauga, en Haute-Garonne, a été condamné ce jeudi à six mois de prison ferme avec mandat de dépôt. Le prévenu a été incarcéré immédiatement à l’issue de l’audience, moins d’une semaine après les menaces proférées contre la professeure de son fils.

Les faits avaient eu lieu vendredi dernier. Le père de famille s’en était pris à l’enseignante après qu’une punition avait été donnée à son fils, scolarisé en classe de CM2. L’affaire avait rapidement pris une dimension judiciaire compte tenu de la nature particulièrement violente de la menace formulée contre la professeure.

Six mois ferme alors que le parquet avait requis un bracelet électronique

Lors de l’audience de ce jeudi, la procureure de la République avait requis une peine de six mois sous bracelet électronique. Elle avait également demandé une interdiction de contact avec l’enseignante pendant trois ans ainsi qu’une interdiction de paraître devant l’école pendant la même durée.

La justice a finalement prononcé six mois d’emprisonnement ferme assortis d’un mandat de dépôt. Cette décision a entraîné l’incarcération immédiate du prévenu, sans aménagement de la peine sous bracelet électronique tel que demandé par le parquet.

Le prévenu n’a pas su expliquer ses menaces

Né en 1979 à Toulouse, l’homme a été interrogé au cours de l’audience sur les raisons de son comportement. Il n’a pas apporté d’explication permettant d’éclairer les propos tenus contre l’enseignante. Il n’a ainsi pas eu, selon le compte rendu de l’audience, « de mots pour expliquer » son attitude.

À l’origine de sa colère se trouvait une punition infligée à son fils. Le différend scolaire a alors dégénéré jusqu’à une menace de mort visant directement la professeure. La référence à une décapitation avait conduit à une réaction immédiate des autorités et à l’ouverture d’une procédure judiciaire.

Une enseignante menacée pour une simple punition donnée à un élève

L’affaire a suscité une forte émotion en raison du motif à l’origine des faits. L’enseignante avait simplement sanctionné scolairement un élève de CM2 lorsqu’elle a été prise pour cible par son père. Quelques jours seulement ont séparé les menaces de la condamnation et du placement en détention de leur auteur.

Cette affaire arrive alors que plusieurs faits graves visant des personnels de l’Éducation nationale ont récemment été signalés. À Nantes, un collégien de 12 ans est notamment soupçonné d’avoir agressé sexuellement son enseignante⁠. En juin 2025, un adolescent avait également été placé en garde à vue après avoir menacé de mort deux professeurs dans un collège de Dammarie-les-Lys⁠.

Condamné jeudi, incarcéré dans la foulée

Pour le père de famille du Fauga, la procédure s’est donc conclue par une peine de prison ferme moins d’une semaine après les faits. Le mandat de dépôt ordonné par la juridiction a été exécuté dès la fin de l’audience de ce jeudi 10 septembre.

Le prévenu quitte ainsi le tribunal pour la prison après avoir menacé de décapitation l’enseignante de son fils à la suite d’une sanction scolaire. La peine prononcée est plus lourde dans ses modalités d’exécution que les réquisitions du parquet, qui avait demandé que les six mois soient effectués sous bracelet électronique.