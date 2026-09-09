Moselle : un homme armé d’un couteau arrêté dans une église après avoir crié « Allah Akbar »

Un homme de 35 ans a été arrêté dans une église de Forbach après avoir crié « Allah Akbar » tout en cherchant le prêtre. Bien qu'il détenait un couteau, il n'a pas menacé quiconque. Placé en garde à vue, il fait l'objet d'une enquête sur son profil religieux et son état psychiatrique.

Un homme de 35 ans a été interpellé mardi dans une église de Forbach, en Moselle, après avoir crié à plusieurs reprises « Allah Akbar » tout en cherchant apparemment le prêtre de la paroisse. La police avait été alertée par les parents de deux adolescentes de 14 ans, scolarisées dans un collège voisin, qui avaient assisté à la scène.

Lors de son arrestation, le suspect détenait un couteau de type Opinel, mais celui-ci n’aurait à aucun moment été exhibé ou utilisé pour menacer une personne, selon le procureur de Sarreguemines, Olivier Glady. Une petite quantité de résine de cannabis a également été découverte en sa possession. Le trentenaire a été placé en garde à vue pour apologie du terrorisme, port d’arme et usage de stupéfiants.

Son profil religieux et psychiatrique examiné

Né en 1991 dans l’ex-Yougoslavie, l’homme n’était pas connu des services des renseignements territoriaux et ne faisait pas l’objet d’une fiche S. Son casier judiciaire comporte deux mentions, mais aucune ne concerne le terrorisme ou une atteinte aux intérêts de l’État. Le prêtre recherché a par ailleurs indiqué qu’il ne connaissait pas le suspect.

Les enquêteurs cherchent désormais à préciser son environnement religieux ainsi que son état psychiatrique afin de comprendre ses intentions. Le maire de Forbach, Alexandre Cassaro, a salué la vigilance des adolescentes et la rapidité de l’intervention policière, tout en apportant son soutien aux prêtres et aux fidèles de la paroisse. L’incident survient à quelques semaines de la visite du pape Léon XIV à Metz, prévue le 28 septembre.