Piratage du fisc : le suspect de 18 ans déjà au cœur de plusieurs affaires de cyberattaques

Le profil du jeune homme de 18 ans placé en détention provisoire après le piratage de la Direction générale des finances publiques interpelle. Déjà mis en examen dans deux autres dossiers de cybercriminalité, il est notamment concerné par l’enquête sur l’impressionnante fuite de données ayant touché Free. Le jeune homme, connu sous le pseudonyme « ChatNoir », est également soupçonné d’avoir participé au piratage des comptes X de BFMTV et RMC en 2024.

Dans l’affaire Free, près de 19,2 millions de clients avaient été concernés par la fuite massive de données. Le suspect avait alors 16 ans au moment de certains faits qui lui sont reprochés. Il était également identifié comme membre du collectif de hackers « Epsilon », un groupe dont le nom apparaît dans plusieurs enquêtes. Son parcours judiciaire présumé prend donc une nouvelle dimension avec les investigations menées après l’attaque contre le fisc.

Deux suspects, plusieurs enquêtes en cours

Le second suspect interpellé dans le dossier de la DGFiP présente lui aussi un profil très jeune. Âgé de moins de 16 ans, il est connu sous le pseudonyme « Casquette » et aurait également été lié au collectif « Epsilon » en 2024. Après sa garde à vue dans l’enquête portant sur les attaques attribuées à « ZeroBytes », il avait été remis en liberté dans l’attente de l’exploitation de ses équipements informatiques. Il a finalement été de nouveau entendu avant d’être mis en examen vendredi dans le dossier « Epsilon ». Les faits concernés remonteraient à une période où il n’avait pas encore 14 ans.

Les deux adolescents sont désormais au centre des investigations concernant plusieurs cyberattaques revendiquées cet été par « ZeroBytes ». Le jeune homme de 18 ans est notamment soupçonné d’être impliqué dans les attaques ayant ciblé la DGFiP, avec le vol de données concernant au moins 678.000 particuliers et professionnels. Il a été placé en détention provisoire tandis que les investigations se poursuivent sous la direction d’un juge d’instruction.

Cette succession de dossiers illustre surtout la difficulté des enquêteurs à suivre des profils de hackers particulièrement jeunes, mais déjà susceptibles d’apparaître dans plusieurs affaires distinctes. Il convient toutefois de rappeler que les mises en examen ne constituent pas des déclarations de culpabilité. Les investigations devront déterminer précisément le rôle joué par chacun dans les différentes attaques et établir les éventuels liens entre les collectifs cités dans les enquêtes.