Trois suspects écroués : un projet jihadiste et une possible attaque antisémite au cœur de l’enquête

Trois hommes ont été mis en examen puis placés en détention provisoire dans la nuit de vendredi à samedi, dans le cadre d’une enquête antiterroriste particulièrement sensible. Ils sont soupçonnés d’avoir envisagé un départ vers l’organisation Etat islamique en Afrique et, parallèlement ou alternativement, un projet d’action violente visant la communauté juive. À ce stade, les autorités parlent bien de soupçons et non d’un attentat déjoué ou d’un passage à l’acte établi.

L’affaire avait débuté en juillet, lorsque la Direction générale de la sécurité intérieure s’est intéressée aux activités d’un groupe de messagerie baptisé « les soldats d’Allah ». Selon le Parquet national antiterroriste, les investigations ont permis de mettre au jour des « agissements jihadistes » attribués à plusieurs membres de ce groupe WhatsApp. Les trois suspects ont finalement été interpellés mardi, avant d’être placés en garde à vue.

La suite de la procédure illustre la montée en puissance d’un dossier suivi par la justice spécialisée. Vendredi, le Parquet national antiterroriste a ouvert une information judiciaire pour association de malfaiteurs terroriste. Cette étape permet désormais à un juge d’instruction de conduire les investigations et de déterminer précisément la nature des projets qui auraient été envisagés, leur degré de préparation et le rôle de chacun des suspects.

Deux pistes qui renforcent la sensibilité du dossier

L’un des aspects les plus sensibles de l’enquête réside dans la coexistence de deux hypothèses. Les enquêteurs cherchent à établir si les suspects envisageaient réellement de rejoindre une organisation jihadiste implantée en Afrique, ou s’ils auraient pu préparer une action violente en France contre la communauté juive. Il appartiendra à l’instruction de déterminer si ces pistes correspondent à des projets distincts, liés entre eux, ou à des intentions restées au stade des échanges et des discussions.

La dimension antisémite potentielle donne évidemment au dossier une résonance particulière. Les services de renseignement et la justice antiterroriste surveillent depuis plusieurs années les phénomènes de radicalisation en ligne, notamment lorsque des échanges numériques peuvent traduire un passage de la propagande à la préparation concrète d’une action. Mais l’existence d’un groupe de discussion ou de propos inquiétants ne suffit pas, à elle seule, à établir la réalité d’un projet opérationnel.

La détention provisoire des trois hommes marque néanmoins une nouvelle étape. Elle doit permettre à la justice de poursuivre les investigations sans que les suspects puissent, notamment, se concerter ou éventuellement faire disparaître des éléments utiles à l’enquête. Les prochaines semaines devront permettre de préciser ce que les enquêteurs ont réellement découvert derrière les échanges du groupe « les soldats d’Allah ». Pour l’heure, le dossier reste donc celui d’un projet présumé, dont la justice doit encore établir l’ampleur, la crédibilité et le niveau de préparation.