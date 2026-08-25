Mort de «Dodo la Saumure», figure sulfureuse de l’affaire du Carlton

Dominique Alderweireld, connu sous le nom de « Dodo la Saumure », est décédé à 77 ans à Tournai, en Belgique, après une longue maladie. Figure médiatique controversée de la prostitution, il est resté célèbre pour son implication dans l'affaire du Carlton de Lille, où il avait été relaxé en 2015.

Dominique Alderweireld, plus connu sous le surnom de « Dodo la Saumure », est mort ce mardi 25 août à l’âge de 77 ans. Le Français, installé depuis de nombreuses années en Belgique, était devenu l’une des figures les plus médiatiques du monde de la prostitution et avait acquis une notoriété nationale lors de l’affaire du Carlton de Lille, dans laquelle le nom de Dominique Strauss-Kahn avait également été cité. Dominique Alderweireld est décédé à Tournai, en Belgique. Malade depuis plusieurs mois, il souffrait d’insuffisance cardiaque.

De patron de maisons closes à personnage médiatique

Installé en Belgique, Dominique Alderweireld avait développé pendant plusieurs années plusieurs établissements liés à la prostitution, principalement dans la région de Tournai et le long de la frontière franco-belge. Son surnom, « Dodo la Saumure », était devenu indissociable du personnage. Le terme jouait notamment sur le mot « maquereau », qui désigne à la fois le poisson pouvant être conservé dans la saumure et, en argot, un proxénète. Dominique Alderweireld ne cherchait d’ailleurs pas à se faire discret. Avec son franc-parler, ses provocations et ses nombreuses apparitions devant les caméras, il avait construit une véritable personnalité médiatique, assumant publiquement ses activités et multipliant les déclarations provocatrices.

L’affaire du Carlton de Lille le propulse au premier plan

C’est surtout l’affaire dite du Carlton de Lille qui fait connaître Dodo la Saumure au grand public au début des années 2010. L’enquête portait sur l’organisation de soirées libertines auxquelles avaient participé plusieurs personnalités et hommes d’affaires. Dominique Strauss-Kahn, ancien directeur général du Fonds monétaire international, avait notamment été poursuivi dans cette affaire. Dominique Alderweireld avait lui-même comparu devant le tribunal correctionnel de Lille pour proxénétisme aggravé. Les débats avaient notamment porté sur la présence de prostituées lors de certaines soirées et sur les conditions dans lesquelles celles-ci avaient été organisées. Dodo la Saumure avait toujours contesté avoir fourni des prostituées à Dominique Strauss-Kahn ou à son entourage. En juin 2015, il avait finalement été relaxé dans l’affaire du Carlton, tout comme Dominique Strauss-Kahn.

Plusieurs démêlés avec la justice en Belgique

Si Dominique Alderweireld avait été relaxé dans le dossier du Carlton, son parcours judiciaire ne se résumait pas à cette affaire. En 2012, le tribunal correctionnel de Tournai l’avait condamné à cinq ans de prison avec sursis pour proxénétisme, dans un dossier concernant notamment les activités d’établissements qu’il exploitait en Belgique entre 2000 et 2009. La condamnation avait ensuite été confirmée en appel. Quelques années plus tard, il avait de nouveau été inquiété par la justice belge. Il avait notamment été placé en détention dans une enquête portant sur des soupçons de traite des êtres humains, de proxénétisme et d’autres infractions liées à l’exploitation de ses établissements, avant d’être remis en liberté sous conditions.

Une figure incontournable du Tournaisis

Au-delà de ses affaires judiciaires, Dodo la Saumure était devenu une personnalité particulièrement connue en Wallonie picarde. Ses établissements avaient été implantés dans plusieurs communes de la région de Tournai et de la frontière française. Son exposition médiatique avait largement dépassé ce territoire après l’affaire du Carlton. Reconnaissable à son physique, son langage direct et ses formules volontiers provocatrices, Dominique Alderweireld était régulièrement sollicité par les médias français et belges. Il avait également raconté son parcours dans un livre, Moi, Dodo la Saumure, publié en 2013, dans lequel il revenait notamment sur sa jeunesse, ses activités et ses démêlés avec la justice. Dominique Alderweireld est mort mardi matin à Tournai à 77 ans. Père de famille, il était malade depuis plusieurs mois. Sa disparition met un terme au parcours de l’un des personnages les plus sulfureux et médiatisés de la frontière franco-belge, dont le surnom restera étroitement associé à l’affaire du Carlton de Lille.