Yvelines : une croix gammée et des slogans nationalistes tagués sur un poste de police

Une croix gammée accompagnée de slogans nationalistes a été taguée sur le poste de police de Bois-d’Arcy, révélant des actes de vandalisme haineux. La municipalité a déposé plainte et les enquêteurs analysent les images de vidéoprotection pour identifier les auteurs. Le maire condamne ces actes de violence politique, mettant en avant la nécessité de préserver l'ordre public.

Une croix gammée et plusieurs slogans nationalistes ont été découverts sur les murs de la police municipale de Bois-d’Arcy, dans les Yvelines. Ces inscriptions auraient été réalisées pendant le week-end des 15 et 16 août. La municipalité a annoncé avoir déposé plainte.

La préfecture des Yvelines a fermement condamné ces dégradations qualifiées d’inscriptions haineuses. L’adjoint municipal chargé de la sécurité a également dénoncé des actes qui ne peuvent être tolérés. Les tags ont été découverts sur un bâtiment directement associé aux forces de l’ordre locales.

Les images de vidéoprotection analysées

Les enquêteurs doivent désormais tenter d’identifier le ou les auteurs des inscriptions. Les images enregistrées par les caméras de vidéoprotection installées dans le secteur sont actuellement examinées. Aucun suspect n’a été publiquement identifié à ce stade.

Le maire de Bois-d’Arcy, Philippe Benassaya, a dénoncé une forme de violence politique étrangère aux traditions de modération de sa commune. L’élu a également réaffirmé son attachement à l’ordre public et à la tranquillité des habitants. L’enquête devra établir les motivations exactes des responsables et déterminer si ces dégradations s’inscrivent dans une action militante organisée.