Le musée Jacquemart-André consacre une rétrospective inédite au Tintoret

Le musée Jacquemart-André à Paris inaugure du 11 septembre au 24 janvier 2027 une rétrospective sur le Tintoret, mettant en lumière sa carrière exceptionnelle et son influence sur la peinture française du XIXe siècle. L'exposition présente une quarantaine d'œuvres, illustrant son héritage artistique et la fusion de styles hérités des maîtres toscans et vénitiens.

Le musée Jacquemart-André à Paris présente du 11 septembre au 24 janvier 2027 Éternel Tintoret, première rétrospective française jamais consacrée à Jacomo Robusti, dit le Tintoret, l’un des maîtres les plus flamboyants de la Renaissance vénitienne.

Un panorama complet d’une carrière hors norme

Figure majeure de la peinture du XVIe siècle, le Tintoret avait notamment contribué aux fresques décoratives du Palais des Doges et de la Scuola Grande di San Rocco à Venise tout au long de sa carrière. L’exposition réunit une quarantaine de peintures et œuvres graphiques prêtées par des collections publiques et privées françaises, italiennes et internationales, orchestrée par les commissaires Giovanni Carlo Federico Villa, Neville Rowley et Pierre Curie.

Surnommé « Il Furioso » par ses contemporains en raison de son énergie créatrice débordante, que l’historien de l’art Giorgio Vasari qualifiait lui-même d’esprit le plus terrible que la peinture ait jamais connu, l’artiste avait su fusionner le dessin sculptural hérité des maîtres toscans, Michel-Ange en tête, avec le sens de la couleur propre à l’école vénitienne de son grand rival Titien.

Une influence qui traverse jusqu’aux peintres français du XIXe siècle

Au-delà de la seule œuvre du peintre vénitien, l’exposition entend démontrer comment son héritage artistique a traversé les frontières temporelles et géographiques pour influencer durablement de grands noms de la peinture française du XIXe siècle, d’Ingres à Delacroix en passant par Manet. Ce projet prolonge la tradition du musée Jacquemart-André, qui avait déjà consacré ces dernières années de grandes expositions au Caravage, à Botticelli, à Giovanni Bellini et à Artemisia Gentileschi.

Cette nouvelle exposition confirme ainsi la place particulière occupée par l’hôtel particulier du boulevard Haussmann dans l’exploration des grands maîtres italiens, en résonance directe avec le goût affirmé de ses anciens propriétaires, Édouard André et Nélie Jacquemart, pour l’art de la péninsule.