Royaume-Uni : Nigel Farage veut passer du tribun au Premier ministre, mais son pari se complique

À Birmingham, Nigel Farage soigne son entrée. Sous les applaudissements nourris des militants de Reform UK et dans une mise en scène digne d’un meeting américain, le leader populiste britannique cherche à reprendre la main après plusieurs semaines délicates. Son objectif est clair : montrer que son parti ne se contente plus de protester contre le système, mais qu’il peut désormais prétendre à diriger le Royaume-Uni. Un changement de dimension qui suppose de conserver ses fidèles tout en élargissant considérablement son électorat.

Dans la salle du congrès, la popularité personnelle de Farage ne semble pourtant pas avoir été sérieusement ébranlée. Pour ses soutiens, les controverses qui entourent le dirigeant relèvent avant tout d’une offensive menée par ses adversaires politiques et une partie des médias. Cette fidélité constitue l’un des principaux atouts de Reform UK : Farage conserve une capacité rare à mobiliser une base militante qui lui attribue le mérite d’avoir imposé l’immigration, le Brexit et la défiance envers les élites au centre du débat politique britannique.

Mais cette solidité militante masque une difficulté plus importante. Le leader de Reform UK fait notamment face à une enquête parlementaire liée à un don d’environ six millions d’euros qui n’aurait pas été déclaré. Même si cette affaire ne provoque pas de rupture avec sa base, elle arrive à un moment où Farage doit précisément démontrer qu’il possède la crédibilité et la rigueur nécessaires pour exercer le pouvoir. Pour un mouvement qui ambitionne désormais Downing Street, les questions de transparence et de gouvernance ne peuvent plus être traitées comme de simples péripéties.

Le vrai défi commence en dehors de son camp

Le problème de Farage se mesure surtout dans les sondages. Reform UK serait désormais crédité de 23 % des intentions de vote, soit quatre points derrière les travaillistes, et à son niveau le plus faible depuis environ un an et demi. La baisse reste relative, mais elle rappelle une réalité politique essentielle : transformer une popularité personnelle et une colère électorale en majorité gouvernementale est une tout autre affaire.

Farage peut compter sur une mécanique politique bien rodée. Il sait occuper l’espace médiatique, provoquer ses adversaires et incarner une alternative à l’establishment britannique. Cette stratégie lui a permis de devenir l’un des visages les plus identifiables de la politique britannique. Mais elle atteint aussi ses limites lorsque l’ambition change. Un candidat au poste de Premier ministre doit rassurer des électeurs qui ne partagent pas nécessairement son rejet des partis traditionnels. Il doit également convaincre sur l’économie, les services publics, la gestion de l’État et sa capacité à gouverner dans la durée.

Le contexte politique lui est par ailleurs moins favorable qu’il ne l’espérait. Le regain de popularité du Labour et l’arrivée d’Andy Burnham à la tête du gouvernement offrent à ses adversaires un nouvel argument : celui d’une alternance possible sans passer par Reform UK. Farage peut espérer que cette embellie travailliste s’essoufflera, mais il ne peut plus uniquement miser sur l’impopularité de ses concurrents. Il lui faut désormais construire une offre politique suffisamment crédible pour attirer les électeurs qui ne sont pas déjà convaincus.

Son discours à Birmingham illustre donc une nouvelle étape pour Reform UK. Le parti n’est plus seulement dans la conquête d’une tribune ou dans la contestation du pouvoir en place. Il cherche à apparaître comme une formation capable de gouverner. Les perturbations venues de manifestants pendant le discours montrent toutefois que Farage reste une figure profondément clivante. Son défi sera précisément de transformer cette capacité à susciter la passion, ou le rejet, en une majorité électorale. À ce stade, il possède encore le socle militant nécessaire. Mais pour franchir la porte de Downing Street, il devra convaincre ceux qui ne l’applaudissent pas encore.