Monaco : la garde à vue de l’ancien avocat d’Albert II relance la guerre des « Dossiers du Rocher »

Thierry Lacoste, ancien avocat d'Albert II, est en garde à vue à Monaco suite à une plainte du promoteur Patrice Pastor, dans le cadre des « Dossiers du Rocher ». Cette affaire, liée à un projet immobilier controversé, s'inscrit dans un climat de tension entre personnalités proches de la principauté et soulève des accusations de collusion.

Thierry Lacoste, ami d’enfance et ancien avocat du prince Albert II, a été placé en garde à vue mercredi 2 septembre à Monaco. Le juriste s’était présenté devant les enquêteurs dans le cadre d’une plainte déposée par le promoteur immobilier Patrice Pastor. Cette procédure constitue un nouvel épisode de l’affrontement judiciaire et médiatique qui secoue la principauté depuis la publication des « Dossiers du Rocher » en 2021.

Les investigations portent notamment sur l’affaire de « l’esplanade des Pêcheurs », un projet immobilier abandonné qui avait conduit le tribunal suprême monégasque à condamner l’État à verser 136 millions d’euros, hors intérêts, à l’entreprise Caroli. Le cabinet de Thierry Lacoste conteste fermement les soupçons visant l’avocat et accuse Patrice Pastor, insatisfait de ne pas avoir obtenu certains projets immobiliers, d’utiliser la justice à son avantage.

Les anciens proches du prince dans le viseur de la justice

Cette garde à vue intervient dans un climat particulièrement tendu au sommet de la principauté. En 2021, le site anonyme « Dossiers du Rocher » avait accusé quatre personnalités alors proches d’Albert II, dont Thierry Lacoste et Didier Linotte, d’entretenir un système de collusion. L’ancien président du tribunal suprême a depuis été inculpé pour « prise illégale d’intérêt en bande organisée » et « corruption passive », des accusations qui restent à examiner par la justice.

Claude Palmero, ancien administrateur des biens de la Couronne, a également été inculpé dans plusieurs procédures liées à la divulgation d’informations confidentielles et à des atteintes présumées à la vie privée. Le cabinet de Thierry Lacoste dénonce désormais un « renversement des rôles », estimant que d’anciens acteurs ayant prétendu combattre la corruption seraient à présent poursuivis afin de les réduire au silence. Ces déclarations relèvent toutefois de la défense de l’avocat, dont la garde à vue ne préjuge ni d’éventuelles poursuites ni de sa culpabilité.