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Népal : deux ouvriers sortis vivants d’un tunnel hydroélectrique après neuf jours

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Népal : deux ouvriers sortis vivants d’un tunnel hydroélectrique après neuf jours
Népal : deux ouvriers sortis vivants d’un tunnel hydroélectrique après neuf jours

Deux travailleurs ont été extraits vivants d’un tunnel hydroélectrique au Népal, neuf jours après des crues soudaines meurtrières. Les secouristes estiment que des centaines d’autres personnes restent piégées dans plusieurs dizaines de chantiers hydroélectriques de la région.

Neuf jours après les inondations éclair qui ont frappé le Népal, deux ouvriers ont été retrouvés en vie à l’intérieur d’un tunnel hydroélectrique. Leur extraction marque une lueur d’espoir dans une opération de secours qui s’annonce longue et complexe.

Les équipes de sauvetage tirent toutefois la sonnette d’alarme : des centaines de travailleurs seraient encore bloqués dans des dizaines de projets hydroélectriques ensevelis ou inondés à travers la zone sinistrée. L’ampleur exacte du bilan humain reste difficile à établir, les accès demeurant coupés dans plusieurs secteurs.

Les crues soudaines avaient causé de nombreuses victimes et d’importants dégâts matériels au Népal, un pays particulièrement exposé aux catastrophes naturelles en raison de sa topographie montagneuse et de la mousson annuelle.

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