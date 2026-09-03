Poutine entretient le flou sur d’éventuelles frappes contre le Royaume-Uni

Lors d'une conférence de presse à Bichkek, Vladimir Poutine sème le doute sur d'éventuelles frappes russes contre le Royaume-Uni, évoquant un "secret militaire". Sa posture combative face aux journalistes souligne une stratégie de pression psychologique. Poutine reste ouvert aux négociations, tout en critiquant les pays occidentaux et en réaffirmant la détermination de la Russie dans le conflit ukrainien.

Interrogé lors d’une conférence de presse à Bichkek sur la possibilité de frappes russes contre des installations militaires britanniques, Vladimir Poutine a répondu par deux mots : « C’est un secret. Un secret militaire. » Une formule ni affirmative ni négative, qui laisse planer une pression psychologique délibérée.

La scène s’est déroulée au Kirghizistan. Pendant quarante-cinq minutes, Vladimir Poutine a répondu aux questions de journalistes russes lors d’une conférence de presse à Bichkek, affichant une posture combative et une confiance affichée en la victoire. Lorsqu’un journaliste lui a demandé si Moscou envisageait de frapper des installations militaires britanniques en réponse aux livraisons d’armes de Londres à Kiev, le président russe a esquivé d’une formule laconique : « C’est un secret. Un secret militaire. »

Ni oui ni non. L’ambiguïté semble calculée : maintenir le Royaume-Uni dans l’incertitude sur les intentions de Moscou, tout en l’incitant à reconsidérer son soutien à l’Ukraine. Quelques jours plus tôt, le quotidien russe Moskovsky Komsomolets avait suggéré que le Premier ministre britannique Andy Burnham devrait voir la Russie non pas dans ses rêves, « mais dans ses cauchemars ».

La menace voilée ne visait pas seulement Londres. Poutine a qualifié les pays occidentaux de « requins » et averti : « Si quelqu’un essaie de nous faire descendre dans la chaîne alimentaire, de nous avaler ou de nous dévorer, il pourrait recevoir un coup de poing dans les dents. La Russie est prête à le faire, malgré l’appétit et les dents de ces requins qui grandissent rapidement. » Le chef du Kremlin a récemment eu recours à des métaphores animales similaires, évoquant des orques « déchirant des ours polaires » pour justifier la guerre en Ukraine.

Le contexte européen alimente les inquiétudes. L’Allemagne a annoncé tenir la Russie pour responsable d’une attaque de drone contre l’aéroport de Leipzig le mois dernier. Poutine a accusé Berlin d’avoir « fabriqué les preuves », mais le ministre allemand de l’Intérieur Alexander Dobrindt a évoqué « le schéma bien établi des opérations hybrides russes en Europe ».

Sur le front ukrainien, Poutine s’est montré catégorique : « Je n’ai aucun doute que l’ennemi s’effondrera. » La guerre dure pourtant depuis plus de quatre ans et demi, et l’Ukraine continue de résister malgré des pertes considérables des deux côtés. Le président russe a lui-même abandonné le terme officiel d’« opération militaire spéciale » pour parler de « guerre » : « La guerre est une chose brutale et imprévisible », a-t-il déclaré.

Sur la question des négociations, Poutine a dit rester ouvert à des pourparlers, tout en précisant ses interlocuteurs de prédilection côté américain. « Nous sommes tout à fait à l’aise pour travailler avec des gens que nous connaissons bien et en qui nous avons globalement confiance », a-t-il affirmé, citant nommément Jared Kushner et Steve Witkoff comme des « invités toujours bienvenus ». Aucune mention, en revanche, du directeur de la CIA John Ratcliffe, qui s’était rendu à Moscou la semaine précédente sans rencontrer le président russe, selon le Kremlin.