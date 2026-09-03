Elliot Page sans nouveau rôle après L’Odyssée: «Si quelqu’un veut m’appeler…»

Elliot Page pensait peut-être que son retour dans une superproduction de Christopher Nolan ouvrirait immédiatement de nouvelles portes. Pour l’instant, il n’en est rien. À 39 ans, l’acteur canadien révèle qu’il ne croule pas sous les propositions depuis sa participation à L’Odyssée, sorti en juillet 2026 et devenu l’un des plus gros succès de l’année.

Invité du podcast On Film… With Kevin McCarthy, Elliot Page a été interrogé sur les conséquences du film pour sa carrière. Lorsque Kevin McCarthy lui demande s’il reçoit désormais « un million d’appels » après avoir tourné avec Christopher Nolan, sa réponse est immédiate : « Non, Kevin, ce n’est pas le cas. Donc… si quelqu’un veut m’appeler… » Une manière souriante de reconnaître qu’aucun nouveau grand rôle ne se profile actuellement.

« C’est un peu compliqué pour moi d’être choisi maintenant »

Elliot Page assure pourtant avoir toujours envie de tourner et estime même pouvoir réaliser aujourd’hui certains des meilleurs travaux de sa carrière. « J’aimerais vraiment faire, idéalement, du bon travail », explique-t-il.

L’acteur reconnaît cependant que sa situation à Hollywood a changé depuis qu’il a annoncé sa transition en 2020. « J’étais perçu d’une certaine manière avant, et c’est différent maintenant », constate-t-il, avant d’ajouter qu’il est désormais « un peu compliqué » pour lui d’obtenir certains rôles.

Elliot Page préfère également plaisanter sur cette absence de propositions. « Je sais que je rencontre une certaine résistance parce que je suis… Canadien ? Je ne sais pas de quoi il s’agit », lance-t-il en riant.

L’Odyssée, des retrouvailles avec Christopher Nolan 16 ans après Inception

Sa participation à L’Odyssée avait pourtant tout d’un retour particulièrement symbolique. Elliot Page y incarne Sinon aux côtés notamment de Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson et Charlize Theron.

Surtout, le film lui permet de retrouver Christopher Nolan, 16 ans après Inception. Dans le film sorti en 2010, Elliot Page interprétait Ariane, l’architecte recrutée par le personnage de Leonardo DiCaprio.

L’acteur garde un excellent souvenir professionnel de cette première collaboration, mais explique avoir vécu à l’époque une situation personnelle beaucoup plus difficile. « J’ai passé de très bons moments sur ce film. J’ai passé de très bons moments à travailler avec Christopher Nolan. Mais personnellement, j’étais aussi très mal à l’aise », raconte-t-il aujourd’hui.

Il compare cette expérience avec celle de Juno, le film de Jason Reitman qui l’avait révélé au grand public en 2007 et lui avait valu une nomination à l’Oscar. Sur ce tournage, explique-t-il, il avait réussi à se sentir davantage « à l’aise » et présent dans son personnage.

« Je pourrais peut-être faire certains de mes meilleurs rôles maintenant »

Depuis sa transition, Elliot Page estime que son rapport au métier s’est profondément transformé. Il dit notamment ne plus avoir à gérer pendant un tournage le profond inconfort personnel qu’il ressentait autrefois.

« Maintenant que cela a disparu et que je n’ai plus à gérer ça lorsque je joue, je me dis que je pourrais peut-être faire certains de mes meilleurs rôles maintenant », confie-t-il.

Retrouver Christopher Nolan dans ces nouvelles conditions a donc représenté beaucoup plus qu’un simple deuxième film avec le réalisateur. Elliot Page décrit le tournage de L’Odyssée comme une forme de boucle bouclée et raconte avoir fondu en larmes à la fin de sa participation au film.

« Je pense que le fait de se sentir davantage présent et connecté permet, étrangement, de lâcher davantage prise. Mieux se connaître et être davantage soi-même permet, bizarrement, de lâcher prise », explique l’acteur.

De Juno à The Umbrella Academy, une carrière commencée très jeune

Elliot Page tourne depuis l’adolescence et connaît une reconnaissance internationale grâce à Juno. Sa prestation lui vaut notamment une nomination à l’Oscar de la meilleure actrice en 2008.

Il enchaîne ensuite les productions importantes, parmi lesquelles Inception, X-Men : L’Affrontement final, X-Men: Days of Future Past ou encore la série The Umbrella Academy. Cette dernière, diffusée sur Netflix, s’est achevée en 2024 après quatre saisons.

L’acteur avait également tenu le premier rôle du film indépendant Close to You, présenté en 2023 avant sa sortie commerciale l’année suivante.

Aucun nouveau grand projet annoncé après le carton de L’Odyssée

Son retour dans une production d’une tout autre ampleur avec L’Odyssée pouvait donc apparaître comme le début d’une nouvelle phase de sa carrière. Le film de Christopher Nolan a dépassé 1,5 milliard de dollars de recettes mondiales, devenant le plus gros succès commercial de la carrière du cinéaste.

Mais pour Elliot Page, cet immense succès ne s’est pas encore traduit par une multiplication des propositions. Aucun nouveau grand rôle n’est actuellement annoncé après L’Odyssée.

À 39 ans, l’acteur n’envisage pourtant absolument pas d’abandonner le cinéma. Au contraire : il affirme se sentir désormais davantage en mesure d’exploiter pleinement ses capacités de comédien. Reste à savoir quel réalisateur décrochera son téléphone après cet appel à peine voilé : « Si quelqu’un veut m’appeler… »