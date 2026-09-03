Entrevue Présidentielle 2027

Karim Bouamrane : « À plus de 15 % dans les sondages, je suis le prochain président »

Par

2 minutes de lecture

Karim Bouamrane : « À plus de 15 % dans les sondages, je suis le prochain président »
Karim Bouamrane : « À plus de 15 % dans les sondages, je suis le prochain président »

Invité cette semaine de Jean-Jacques Bourdin dans le podcast « Les yeux dans les yeux », Karim Bouamrane a détaillé sa stratégie pour la présidentielle de 2027. Le maire socialiste de Saint-Ouen estime qu’un score supérieur à 15 % dans les sondages pourrait l’ouvrir vers l’Élysée, mais assure qu’il pourrait renoncer à sa candidature s’il restait sous les 5 % au début de l’année prochaine.

Karim Bouamrane ne cache plus ses ambitions présidentielles. Interrogé par Jean-Jacques Bourdin sur ses chances d’aller jusqu’au bout, le maire de Saint-Ouen affiche un objectif très clair : franchir la barre des 15 % dans les intentions de vote.

« Si je suis à plus de 15 dans les sondages, je suis le prochain président de la République. Et c’est ça mon objectif », affirme-t-il.

Pour expliquer sa stratégie, Karim Bouamrane utilise une métaphore footballistique. Selon lui, un candidat qui entre dans la compétition en pensant d’abord au risque d’être éliminé se condamne à l’échec. À l’inverse, il veut avancer avec l’idée qu’un résultat suffisamment élevé peut complètement modifier la dynamique de la présidentielle.

« Si je suis à moins de 5 %, j’arrête »

Le candidat fixe toutefois également une limite à son ambition. Interrogé par Jean-Jacques Bourdin sur ce qui pourrait le pousser à renoncer, Karim Bouamrane répond sans détour : « Le fait que je sois à moins de 5 dans les sondages. »

À la question de savoir s’il abandonnerait effectivement la course s’il se trouvait sous les 5 % en janvier, il répond : « C’est l’image de ma vie, ça. »

Partager cet article

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

Voir tous les articles de Radouan Kourak

Communauté

Commentaires

Écrire un commentaire

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une