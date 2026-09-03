Karim Bouamrane : « À plus de 15 % dans les sondages, je suis le prochain président »

Invité cette semaine de Jean-Jacques Bourdin dans le podcast « Les yeux dans les yeux », Karim Bouamrane a détaillé sa stratégie pour la présidentielle de 2027. Le maire socialiste de Saint-Ouen estime qu’un score supérieur à 15 % dans les sondages pourrait l’ouvrir vers l’Élysée, mais assure qu’il pourrait renoncer à sa candidature s’il restait sous les 5 % au début de l’année prochaine.

Karim Bouamrane ne cache plus ses ambitions présidentielles. Interrogé par Jean-Jacques Bourdin sur ses chances d’aller jusqu’au bout, le maire de Saint-Ouen affiche un objectif très clair : franchir la barre des 15 % dans les intentions de vote.

« Si je suis à plus de 15 dans les sondages, je suis le prochain président de la République. Et c’est ça mon objectif », affirme-t-il.

Pour expliquer sa stratégie, Karim Bouamrane utilise une métaphore footballistique. Selon lui, un candidat qui entre dans la compétition en pensant d’abord au risque d’être éliminé se condamne à l’échec. À l’inverse, il veut avancer avec l’idée qu’un résultat suffisamment élevé peut complètement modifier la dynamique de la présidentielle.

« Si je suis à moins de 5 %, j’arrête »

Le candidat fixe toutefois également une limite à son ambition. Interrogé par Jean-Jacques Bourdin sur ce qui pourrait le pousser à renoncer, Karim Bouamrane répond sans détour : « Le fait que je sois à moins de 5 dans les sondages. »

À la question de savoir s’il abandonnerait effectivement la course s’il se trouvait sous les 5 % en janvier, il répond : « C’est l’image de ma vie, ça. »