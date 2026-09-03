L’ONU alerte sur un El Niño record qui menace la planète jusqu’en 2027

L'ONU avertit d'un El Niño aux effets dévastateurs, prévu jusqu'en 2027, avec des températures de surface anormales dans le Pacifique. Ce phénomène exacerbe sécheresses et typhons, menaçant les communautés globalement. Des actions précoces sont engagées, mais des facteurs structurels retiennent les pays confrontés à des vulnérabilités croissantes.

Le secrétaire général de l’ONU António Guterres a mis en garde contre un El Niño « surdimensionné », potentiellement le plus puissant depuis 1950, dont les effets sur les précipitations, les typhons et les sécheresses pourraient se prolonger jusqu’en février 2027.

Les températures de surface dans la zone de surveillance centrale du Pacifique tropical dépassent déjà de plus de 2°C la moyenne habituelle. Selon les prévisions de l’Organisation météorologique mondiale (OMM), elles pourraient frôler les 4°C au-dessus de la normale dans les prochains mois, ce qui classerait cet épisode comme le plus intense jamais enregistré depuis au moins 1950. En profondeur, l’écart atteint par endroits 8°C au-dessus des moyennes saisonnières.

« El Niño est surdimensionné sous nos yeux. La science ne laisse aucun doute : la planète se trouve en eaux inconnues, et ces eaux se réchauffent », a déclaré Guterres, qualifiant la situation de « zone de danger météorologique extrême ».

La secrétaire générale de l’OMM, Celeste Saulo, a prévenu que le phénomène était « susceptible de porter un coup massif aux communautés et aux économies du monde entier ». L’agence onusienne dit avoir engagé une « mobilisation majeure » pour diffuser ses prévisions auprès du plus grand nombre de populations possible.

El Niño est un phénomène naturel qui prend naissance dans le Pacifique et modifie les régimes de vents, permettant aux eaux chaudes de se propager vers l’est et de libérer de la chaleur dans l’atmosphère. Il redistribue les précipitations à l’échelle mondiale : certaines régions plongent dans la sécheresse tandis que d’autres subissent des pluies torrentielles et des typhons plus violents. Ce cycle s’ajoute au réchauffement climatique d’origine humaine, amplifiant potentiellement les impacts.

En Asie du Sud-Est, l’Indonésie lutte contre des incendies qui ont déjà ravagé plus de 107 000 hectares cette saison sèche. Darwin Romy, habitant du Kalimantan central, témoigne : « La fumée est devenue très épaisse. Quand on sort, les yeux piquent. L’odeur est aussi très forte. » Les autorités ont déployé des avions d’ensemencement des nuages pour provoquer des pluies et procédé à des dizaines d’arrestations liées à des défrichements illégaux par le feu.

Le canal de Panama réduit dès jeudi le nombre de navires autorisés à transiter de plus de 10 %, en anticipation d’une baisse des précipitations. La voie d’eau artificielle accueille environ 14 000 navires par an et génère quelque 3 milliards de dollars de revenus annuels pour le Panama.

La Chine s’attend à sept typhons touchant ses côtes cette année, un chiffre que ses experts relient directement au super El Niño. En juillet, les typhons Bavi, Noul et Maysak ont fait plusieurs dizaines de morts. En août, le typhon Dolphin a contraint plus d’un million de personnes à évacuer leurs habitations.

L’Australie surveille de près les conséquences marines du phénomène. Alistair Hobday, chercheur principal de l’agence scientifique nationale australienne, note que si la Grande Barrière de Corail devrait être épargnée cette fois, « le sud de l’Australie est sévèrement touché ». Lors du précédent épisode de canicule marine, la région avait connu des mortalités massives de poissons, des proliférations d’algues et des invasions de méduses. Des systèmes d’alerte précoce pour les crises marines ont depuis été mis en place, permettant d’anticiper des aides financières pour les pêcheries et de déplacer des espèces sensibles.

Le Pérou, dont le littoral borde directement le Pacifique oriental, figure parmi les pays les plus exposés. Les États-Unis ont annoncé fin août le déploiement du navire médical USNS Comfort au large des côtes péruviennes pour fournir une assistance médicale préventive. Miguel Arés­tegui, responsable de la résilience climatique chez Practical Action, souligne cependant qu’El Niño « n’arrive pas dans un vide » : des facteurs structurels comme les habitats en zones à risque, les systèmes d’eau et d’assainissement fragiles ou les systèmes de santé défaillants aggravent durablement les impacts, bien au-delà de ce que les alertes précoces peuvent corriger.