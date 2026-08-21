Charente-Maritime : la pollution des sols inquiète les riverains d’une ancienne usine d’engrais

À Tonnay-Charente, des métaux lourds ont été détectés dans les jardins voisins d'une ancienne usine d'engrais, suscitant l'inquiétude des riverains. Les autorités préconisent de ne plus consommer les produits cultivés localement et ordonnent à l'entreprise concernée de soumettre un plan de dépollution dans les six mois.

À Tonnay-Charente, des habitants vivant près d’un site industriel exploité par Timac Agro ont découvert la présence de plomb, de cadmium et d’arsenic dans leurs jardins. Selon les services de l’État, ces métaux lourds atteignent par endroits des concentrations susceptibles de présenter des risques sanitaires. Plusieurs riverains redoutent désormais une dépréciation de leur logement, voire une éventuelle expropriation.

Sur les 92 parcelles analysées dans le quartier résidentiel de la Coudre, près de la moitié présentent des sols jugés incompatibles avec l’habitation et la production alimentaire. Les autorités recommandent aux habitants de ne plus consommer les légumes cultivés dans leurs potagers, de nettoyer les objets utilisés à l’extérieur et de retirer leurs chaussures avant d’entrer chez eux. Un collectif local estime qu’une quarantaine de maisons seraient devenues inhabitables.

Un plan de gestion attendu dans six mois

La préfecture a ordonné à Timac Agro de présenter, dans un délai de six mois, un plan de gestion détaillé pour chaque parcelle concernée. Celui-ci devra déterminer les travaux de dépollution, les mesures permettant de restaurer les sols et les éventuelles restrictions d’usage. L’entreprise dispose de deux mois pour contester l’arrêté préfectoral.

Le site, créé en 1915, a accueilli successivement des activités liées au zinc, au plomb, à l’acide sulfurique et aux engrais. Une partie des terrains a été cédée à des promoteurs dans les années 1960, avant l’acquisition du reste du site par Timac Agro en 1979. L’entreprise, qui a cessé d’y fabriquer des fertilisants en mars 2023, affirme avoir coopéré avec les autorités et dit examiner les suites juridiques à donner à l’arrêté.