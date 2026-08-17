La COP17 contre la désertification s’ouvre en Mongolie avec 197 pays

La COP17 se déroule à Oulan-Bator jusqu'au 28 août, réunissant 197 pays pour aborder la désertification. Les délégués négocient des stratégies de restauration des terres arides, répondant à des enjeux pressants. La Mongolie, symbole des défis environnementaux, est un cadre pertinent pour ces discussions cruciales.

La capitale mongole accueille à partir de ce samedi 17 août la COP17, sommet international consacré à la désertification. Les délégués de 197 membres de la Convention des Nations unies se réunissent à Oulan-Bator pour cette conférence qui se tiendra jusqu’au 28 août. La Suisse figure parmi les près de 200 pays représentés lors de cette grand-messe climatique placée sous le thème « Restoring Land. Restoring Hope. »

Douze jours de négociations à Oulan-Bator

Cette nouvelle édition vise à renforcer la mobilisation internationale face à la dégradation des sols. Les participants discuteront des stratégies pour restaurer les terres arides et lutter contre l’avancée des déserts. La Mongolie, confrontée elle-même aux défis de la désertification, constitue un choix symbolique pour abriter ces travaux.

Les négociations s’étaleront sur douze jours dans la capitale mongole. Les délégations chercheront à établir des engagements concrets en matière de restauration des terres dégradées. Le sommet intervient dans un contexte où la désertification menace de vastes territoires à travers le monde.