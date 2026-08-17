Entrevue Environnement

La COP17 contre la désertification s’ouvre en Mongolie avec 197 pays

Par

1 minute de lecture

La COP17 contre la désertification s'ouvre en Mongolie avec 197 pays
La COP17 contre la désertification s'ouvre en Mongolie avec 197 pays

La capitale mongole accueille à partir de ce samedi 17 août la COP17, sommet international consacré à la désertification. Les délégués de 197 membres de la Convention des Nations unies se réunissent à Oulan-Bator pour cette conférence qui se tiendra jusqu’au 28 août. La Suisse figure parmi les près de 200 pays représentés lors de cette grand-messe climatique placée sous le thème « Restoring Land. Restoring Hope. »

Douze jours de négociations à Oulan-Bator

Cette nouvelle édition vise à renforcer la mobilisation internationale face à la dégradation des sols. Les participants discuteront des stratégies pour restaurer les terres arides et lutter contre l’avancée des déserts. La Mongolie, confrontée elle-même aux défis de la désertification, constitue un choix symbolique pour abriter ces travaux.

Les négociations s’étaleront sur douze jours dans la capitale mongole. Les délégations chercheront à établir des engagements concrets en matière de restauration des terres dégradées. Le sommet intervient dans un contexte où la désertification menace de vastes territoires à travers le monde.

Partager cet article

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Communauté

Commentaires

Écrire un commentaire

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une