Le président sud-coréen propose à Pyongyang de conclure la paix

Lee Jae Myung, président de la Corée du Sud, propose des négociations avec la Corée du Nord pour mettre officiellement fin à la guerre de Corée et remplacer l’armistice de 1953 par un traité de paix. Cette initiative vise à freiner le programme nucléaire nord-coréen tout en appelant à un dialogue direct.

Lee Jae Myung, président de la Corée du Sud, a appelé à des négociations avec la Corée du Nord pour mettre formellement fin à la guerre de Corée et remplacer l’armistice de 1953 par un régime de paix.

Le chef de l’État sud-coréen a formulé cette proposition le 15 août 2026, jour de la fête nationale commémorant la libération de la péninsule coréenne de la colonisation japonaise. Lee Jae Myung a estimé que des pourparlers directs avec Pyongyang pourraient déboucher sur un accord de paix définitif, en substitution à l’armistice qui suspend les hostilités depuis plus de sept décennies sans jamais y mettre fin juridiquement.

Au-delà du volet symbolique, le président sud-coréen a avancé un argument stratégique : le dialogue pourrait, selon lui, contribuer à freiner le développement du programme nucléaire nord-coréen, qui n’a cessé de progresser ces dernières années malgré les sanctions internationales.

Séoul n’a pas précisé les conditions préalables à ces négociations ni indiqué si Pyongyang avait répondu à cette initiative. La Corée du Nord n’a, pour l’heure, émis aucune réaction publique.